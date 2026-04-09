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漢神洲際開幕交通管制！停車場達9成滿「禁止排隊進場」

▲漢神洲際購物廣場自行開車建議路線、停車場位置。（圖／台中市政府）

搭車逛漢神洲際最聰明！2 條免費接駁路線、公車優惠

▲漢神洲際購物廣場自行騎乘機車建議路線與停車場位置。（圖／台中市政府）

台中市北屯區備受矚目的新地標「漢神洲際購物廣場」，即將於明（10）日正式開幕，預期將吸引龐大的觀光與消費車潮湧入。對此，台中市交通局與警察局已提前規劃完善的交通維持計畫，降低對崇德路、環中路等重要幹道的交通衝擊，並祭出等疏導措施，也建議民眾善用大眾運輸，免受塞車之苦輕鬆逛街。交通局長葉昭甫指出，4月10日漢神洲際開幕，緊鄰車流頻繁的環中路與崇德路，為維持主幹道順暢，市府已針對周邊重要路口，含環中路、崇德十九路及崇德路規劃轉向或分向管制。當商場停車場達到 9 成滿，或周邊道路出現車輛溢流回堵時，將立即啟動「進場管制」。啟動進場管制後，將禁止車輛在道路上排隊等候進場，請駕駛人務必聽從現場員警及義交的指揮提前改道。由於商場緊鄰洲際棒球場，未來若遇球賽活動，交管單位已備妥疊加人潮的專屬疏導措施，將視現場狀況滾動式調整。為了鼓勵消費者放下方向盤，商場與市府攜手推出了極具吸引力的大眾運輸方案，不僅免去排隊找車位的煩惱，還能省下停車費：商場特別規劃了 2 條直達接駁路線，民眾可搭乘台中捷運至「松竹站」或「文心崇德站」，出站後即可免費轉乘專車直達購物廣場。台中市民只要使用綁定之電子票證搭乘市區公車，即可享有「10 公里內免費、超過 10 公里最高只收 10 元」的超值優惠。