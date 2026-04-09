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台中復康巴士傳「拒收民間捐贈」！市議員林祈烽今(9)日質詢指出，台中市府因營運預算跟不上，導致復康巴士出現「市民捐得起、市府養不起」的窘境，不僅年度捐車名額4月就搶光，基層身障者更深受「預約不到車」之苦。林祈烽要求市府立即檢討預算結構，導引民間善心，確保身障者外出權益不被犧牲。林祈烽指出，長期接獲民眾投訴復康巴士預約困難，導致臨時就醫需求無法滿足。最荒謬的是，有民眾欲捐贈150萬元購置小型復康巴士以完成母親遺願，竟遭市府以「今年受贈達23輛上限」為由婉拒，甚至轉捐救護車也得排隊。直言，「市民捐得起，市府卻養不起」，這種情況令人錯愕。根據數據顯示，台中市小復巴數量4年僅增加14輛，成長幅度趕不上需求。林祈烽分析，問題核心在於市府缺乏後續營運能力，包括司機人力、油資及維修費等。復康巴士預算由公彩盈餘基金支應，4年來僅增加約3千萬元，顯然難以支撐服務擴張。林祈烽強烈要求社會局應逐年提高營運經費、調升司機薪資以改善人力結構。同時建議市府應彈性引導民間資源，如改捐托育資源車或集資中型復康巴士，確保身障者的社會參與權益不因預算問題被困在家中。對此，社會局長廖靜芝表示，隨人口成長將積極研議調升公彩盈餘分配基金相關預算，以支應後續營運需求。