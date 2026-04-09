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▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與玻里尼西亞航海協會航海總監Lehua Kamalu(左)，雙方就傳統航海文化、海洋保育及未來合作等方向，進行深度交流。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與玻里尼西亞航海協會航海總監Lehua Kamalu(左)，雙方互送紀念品。(圖／海洋委員會提供)

玻里尼西亞航海協會航海總監Lehua Kamalu8日率團到海洋委員會，拜會主任委員管碧玲，雙方就傳統航海文化、海洋保育及未來合作等方向，進行深度交流。玻里尼西亞航海協會航海總監Lehua Kamalu率團，與夏威夷卡美哈梅哈學校(Kamehameha Schools)執行文化長蘭迪．卡穆埃拉．方(Dr. Randie Kamuela Fong)等人，到海洋委員會拜會主任委員管碧玲，受到管碧玲率幹部熱烈歡迎。玻里尼西亞航海協會航海總監Lehua Kamalu表示，玻里尼西亞航海協會正推動大角星號傳統雙體獨木舟全球航行計畫(2023-2027年)，預計航行約4萬3千浬，串聯36個國家與近百個原住民族社群，並規劃於2027年航抵台灣，與原住民族部落及航海社群展開文化交流與教育活動，進一步彰顯傳統航海文化的當代價值。航海總監Lehua Kamalu說，於1976年，在密克羅尼西亞航海大師Mau Piailug的協助下，大角星號傳統雙體獨木舟完全不仰賴現代儀器，僅透過觀測星辰、海浪、風向與鳥類飛行路徑等自然線索進行導航，成功完成自夏威夷至大溪地的歷史性航行，成為南島航海文化復振的重要里程碑。海洋委員會主任委員管碧玲指出，對於大角星號傳統雙體獨木舟長期以觀星來實踐傳統航海技術感到敬佩，而傳統航海技術顯示人類與海洋共存的智慧，是海洋文化中極高層次的文化表現，也蘊含永續利用海洋的核心價值，以台灣原住民族為例，如達悟族至今仍保有與海洋共存的生活智慧，這些經驗對當代海洋治理與保育具有重要啟發，值得社會持續學習與借鏡。管碧玲並指出，海洋委員會未來將持續推動國際航海文化交流，並強化與原民會跨部會合作機制，期盼2027年大角星號傳統雙體獨木舟來訪，促進青年、原住民族及民間社群廣泛參與，強化我國作為南島文化重要節點的地位。