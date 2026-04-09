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▲金莎與孫丞瀟雙雙發文宣布領證消息。（圖／微博@金莎、微博@孫丞瀟）

43歲中國女歌手金莎，曾因與林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉，而傳出緋聞，但雙方都未認愛。然而去年聖誕節前夕，金莎被小17歲的男友孫丞瀟求婚成功，時隔近4個月後，兩人在今（9）日於微博發出超甜合照，「介紹一下我的老公／老婆！」宣布登記結婚的好消息，正式成為夫妻。事實上，過去兩人曾因為年齡差被粉絲戲稱是母子戀，如今修成正果，也讓外界都紛紛獻上祝福。金莎與孫丞瀟在今日分別於微博發出結婚登記時的合照，甜蜜寫下「介紹一下我的老公／老婆！」只見照片中，小倆口拿著「囍」字，頭靠頭甜笑看向前方，還有一起拿著結婚證書對視的照片，直接把外界甜翻，紛紛獻上祝福「恭喜恭喜！神仙眷侶，一定要狠狠幸福哦～」、「恭喜恭喜恭喜呀，終於修成正果，往後餘生都是甜蜜蜜的日子」。據悉，金莎曾是林俊傑的師妹，兩人於2005年時合唱〈被風吹過的夏天〉而傳出緋聞，但雙方並未認愛，僅說是兄妹情。而在2023年，金莎公開認愛的男友孫丞瀟，但卻因17歲年齡差被眾人看衰，不過孫丞瀟為了追求金莎，期間連續53天親自下廚，變出159道不同料理，就為抓住金莎的胃。除此之外，孫丞瀟還主動提出「婚前財產公證」，正面反擊大家對他為了錢財追求金莎的質疑，直言：「公證之後就不會到我兜裏了，然後整個世界就不會戳我脊梁骨」，給了金莎滿滿安全感，讓這段戀情從不被看好，到如今收穫滿滿祝福。而在登記結婚當天，剛好也是他們參加夫妻實境節目《妻子的浪漫旅行 2026》的開播日。金莎在節目中透露兩天後就要領結婚證，果然在播出時，兩人已結為夫妻，不過金莎也強調結婚是大事，絕對不是為了配合節目，「無人會拿此事開玩笑」，展現維護感情的霸氣態度。