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▲潘迎紫原地揮手做開合跳，跟送機的粉絲打招呼，動作輕盈。（圖／會火微博）

▲▼潘迎紫去年久違現身金鐘獎紅毯，氣場全開，此前記者會上還大秀二頭肌。（圖／NOWNEWS資料照）

「不老妖姬」港星潘迎紫（娃娃）80年代主演《神鵰俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等古裝連續劇成為當代紅星，近年鮮少出現在螢光幕，但仍頻繁更新粉專或偶爾出席公開活動。日前潘迎紫赴對岸演出，返程時被拍到原地做開合跳的畫面，高齡77歲的她，動作輕盈如年輕人，網友驚呼：「像40、50歲」、「小時候看到她就長這樣子，40年後她還是長這樣子...」潘迎紫4日在成都演唱會中重現武則天造型，與73歲趙雅芝同台掀起一波回憶殺，隔天回程時，她穿淡粉色上衣、戴棒球帽配修身牛仔褲，在機場一見到粉絲便開心地像少女一樣揮動雙手、蹦蹦跳跳，做起大動作輕鬆又靈活，完全臉不紅氣不喘。親眼看到潘迎紫毫不費力跳躍，許多網友難以置信，「77歲這狀態，真是羨慕了」、「77歲還能穿粉衣蹦跳，這心太太年輕了」、「看完這個我立刻决定先運動一下，感覺人家77歲比我30多歲都有活力」、「前陣子有看到特寫鏡頭，手臂肌肉量還很好，狀態是真的年輕」、「太凍齡了！」潘迎紫當年拍攝完《一代女皇》就缽衣佛教，近年專注於身心靈活動，去年6月才來台灣閉關修行，為了健康，她養成運動習慣，天天吃無糖優格，維持纖細漂亮的體態。去年10月，潘迎紫睽違18年參加金鐘獎，穿著一身白紗禮服來到現場，因為保養得太過凍齡，讓人笑猜是搭時光機來的，甚至有人戲稱她靠吃「靈芝草人」回春，為此，潘迎紫在現場大秀二頭肌表示，自己不會吃了靈芝草人，「我有的大家也能有。」