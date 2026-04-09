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鄭世忠今（9）日上午傳出請辭的消息，運動部於今日下午發布官方回應，證實政務次長鄭世忠因個人生涯規劃，已正式向部長李洋提出辭呈，將歸建國立體育大學。運動部對此表示，「鄭次長在職期間對於推動我國運動事務發展貢獻良多，本部表達誠摯感謝與肯定，相關業務將由本部兩位次長協調分工、持續推動。」鄭世忠次長擁有英國諾丁漢大學運動醫學博士學位，自2023年接掌體育署長以來，便致力於體育行政體系的銜接與升級。在運動部籌設過程中，他積極投入政策規劃與制度建構，確保運動部掛牌後能迅速穩健運作。運動部指出，次長鄭世忠任職期間協助推動各項運動政策與業務，不僅負責行政體系的無縫銜接，更以深厚的專業背景，協助運動部確立政策溝通機制。鄭世忠今日稍早也證實請辭消息，並表示「階段性任務已達成」，未來將重返母校國立體大，回歸學術界持續深耕基層人才培育。關於後續人事安排，運動部說明，鄭次長基於個人生涯規劃，將回歸學術領域持續從事教學與人才培育，因此主動請辭政務次長職務，並自即日起請假，同時希望請辭於115年5月1日生效。在政務次長職務出缺期間，相關業務將由本部兩位次長協調分工、持續推動，確保各項業務運作順遂、銜接無虞。