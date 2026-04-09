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原訂於今年6月6日、7日在板橋體育場隆重登場，且榮光升格為「銀標籤」賽事的「台灣田徑公開賽」，昨日竟由中華民國田徑協會（CTTA）拋出震撼彈，宣告因立法院總預算案持續卡關無法通過，決定正式取消今年賽事。網球天后「台灣一姊」謝淑薇於今日下午發文，喊出要捐款救賽事，拒絕讓台灣運動員的夢想淪為政治博弈下的無辜祭品。「台灣田徑公開賽」作為台灣田徑界最高殿堂的年度盛事，今年好不容易爭取到世界田徑總會（World Athletics）認證的銀標籤等級，原本預期將吸引大批國際頂尖選手來台較勁，卻在起跑前夕慘遭政治鬥爭斷頭。中華田協痛地表示，由於中央政府總預算案在立法院遲遲無法審議通過，相關經費來源徹底斷絕，在別無選擇下只能忍痛取消。消息傳出後引起熱議，許多人也對於政治凌駕體育的現狀感到無比心碎。面對這場體壇的困境，網球傳奇謝淑薇透過個人社群轉貼新聞，直言不諱地詢問：「不知道總預算多少，能捐款支持舉辦起來嗎？」謝淑薇坦言雖然政治因素極其複雜，但她的初衷卻極其簡單，那就是「如果舞台消失了，那我願意出來成為橋樑的一部分」。她強調，一個有意義的比賽能繼續舉辦，將會是超越三贏的局面，「這是一個關乎台灣未來的小黑點，繼續畫下去，它能成為一條線，再成為一個圓，再琢磨出冠軍的形狀，每一個世界冠軍，都是從一個小小的點開始，希望有更多人，一起來成為這個點，台灣加油。」針對部分網友質疑捐款是「本末倒置」或是認為預算應專注於特定運動項目的留言，謝淑薇指出，選手的舞台與職業生涯，絕對不是「本末倒置」四個字就能隨意抹殺的，並以自己過往的網球生涯為例，強調30年前網球也非國際冠軍熱門，若無人民與政府共同支持，便無今日的輝煌。