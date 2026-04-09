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▲顧立雄出席委員會。（圖／記者陳佩君攝，2026.04.09）

國民黨主席鄭麗文率團訪中之際，立法院外交國防委員會今（9）日下午召開黨團協商軍購特別條例草案，不過，國民黨立委未出席，開會不到一小時便散會。民進黨籍召委陳冠廷批評，特別條例已為國民黨更改兩次，可能是國民黨立法院黨團總召傅崐萁刻意阻撓；對此於是否會影響軍購進度，國防部長顧立雄受訪時表示，希望盡早協商、盡早通過國防部所提出1.25兆元國防特別預算。政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算，日前與國民黨、民眾黨對案版本在朝野無共識下完成初審，在重要條文無共識下交付黨團協商，立法院原訂於今召開協商會議，國民黨團卻又發函建請延後至「15或16日」開會；陳冠廷上午表示，民進黨團會持續溝通，爭取如期召開。立法院外交及國防委員會下午2時協商國防特別條例草案，在場的僅有民進黨立委、民眾黨立委王安祥出席，藍營則未派人出席。陳冠廷表示，要很沉痛說，國防特別條例已為國民黨更改2次，事前也與國民黨委員努力溝通，但到最後仍是如此，可能是國民黨的黨鞭刻意阻撓；他說，國民黨不能因明天要見中國領導人習近平，而為此往後延，不該與中共連動。綠委王定宇則稱，已經為國民黨更改兩次時間，特別條例攸關於不對稱戰力、台灣之盾等，怎麼會因為習近平不開心就來了？綠委吳沛憶也怒轟藍委集體翹班，希望藍營對集體翹班一事，能向社會交代，「誰下令的？台灣的安全還要等多久？」截至下午2時30分，仍未派人出席，陳冠廷宣布休息10分鐘。顧立雄在受訪時表示，國防部從去年11月提出特別條例，依照1.25兆的特別預算，本來就希望盡早付委，盡早條例通過後，提出詳細的預算書表，國防部至今的態度不變。顧立雄指出，特別條例、特別預算對台灣國防力量的提升，是非常的重要，希望朝野能理性看待特別條例，「這對我們以實例形成嚇阻，以嚇阻來換得和平有其重要性」。截至下午2時45分藍委仍未出席會議，陳冠廷也宣布，遺憾目前仍無法取得共識，將繼續協商，「散會」。