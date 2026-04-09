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國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，展開6天5夜的「和平之旅」，並預計於10日與中國國家主席習近平會晤。而她昨（8）日一早赴南京中山陵謁陵，不僅於祭文、談話間都提到中華民國，過程中還數度哽咽，甚至是啜泣，引發話題。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，鄭習會前，鄭麗文就是被空洞化的在野領袖，網路觸及能力不到網紅「館長」陳之漢的百分之一。吳靜怡指出，鄭麗文這次帶團訪中，喊著「2026和平之旅」，媒體跟拍、官媒報導不斷，看起來好像很有架勢，尤其明天很可能就有「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文這位「在野領袖」，網路觸及能力連館長陳之漢的百分之一都不到！吳靜怡續指，館長2025年6月那趟上海杭州行，6天就衝出94.8萬則聲量，高峰期單日破10萬則，YouTube直播同時在線輕鬆10到20萬人，單趟總觀看累積超過2000萬，抖內破百萬，病毒式擴散，藍綠通通蹭熱度；反觀鄭麗文這次「和平之旅」，到現在「鄭習會」相關討論才8.88萬則，其中95%以上還是中性觀望，綠營討論量反而是藍營的兩倍多。吳靜怡提到，當年國民黨還有黨產、有組織動員、還有基層樁腳的時候，在野領袖至少還能代表「反對聲音」。現在呢？黨主席出訪中國、即將見習近平，最大聲量竟然輸給一個網紅！這代表什麼？代表國民黨的「在野」早已被數位時代徹底掏空，只剩一個空殼頭銜。吳靜怡直言，鄭麗文可以上新聞、可以見習近平，但她在鄭習會前就已經觸及不到年輕人、觸及不到中性選民、觸及不到那群每天滑手機的台灣主流民意。鄭習會前的鄭麗文，外表看起來是隆重的政治交流，內核卻是空的，當一個在野領袖的網路觸及不到網紅的百分之一，當她的主張連自己人都反感時，這場會面就只是一場「數位邊緣人」的謝幕演出。