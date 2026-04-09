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適逢社工日，台中市社工環境嚴峻現況引發議會關注。市議員林昊佑、黃佳恬、楊大鋐今(9)日議會聯合質詢表示，第一線社工的心碎聲有人聽見嗎？直指台中市社會局在關懷社工心理健康方面，預算與政策落後於警察局及衛生局，呼籲市府不應讓關心僅停留在口號。根據相關調查顯示，全台約 8 成社工處於過勞狀態，46% 出現職場憂鬱，更有67%飽受「中度以上替代性創傷」困擾。林昊佑感嘆，社工長期在第一線處理高壓個案，「他們在救人，卻往往沒有人救他們」，心理健康議題刻不容緩。林昊佑指出，目前衛生局與警察局皆已編列專責心理諮商經費，提供第一線人員紓壓管道。反觀社會局作為主管機關，卻未見完善支持。針對社工因職務關係不願主動求助的特殊性。林昊佑提出3項具體主張：編列專款：比照警察、衛生體系，建立社工專屬諮商補助預算。外部匿名制：建立匿名且外部化的諮商管道，提升求助意願。定期監測：建立長期心理健康調查機制，作為政策動態調整依據。社會局說，承諾將朝向編列預算及擬定相關支持政策的方向努力。林昊佑最後強調，「沒有預算，關心就是口號」，呼籲中市府正視制度缺失，別讓守護社會安全網的社工，成為網中被遺忘的弱勢群體。