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全球記憶體龍頭三星電子（Samsung Electronics）的大股東籌碼於今（9）日出現大規模異動。根據韓國投資銀行（IB）等韓媒報導，三星前會長李健熙的遺孀、法定繼承人洪羅喜，為籌措李健熙逝世後留下的天價遺產稅，已於今日正規交易市場開場前（Pre-market），成功完成1500萬股三星電子股票的大宗交易（Block Deal），大額拋售拖累韓國記憶體族群的股價表現。三星集團前會長李健熙於2020年逝世，包括洪羅喜等繼承人面臨總額高達12兆韓元的遺產稅，並採取分5年6期繳納。韓媒指出，今日這筆交易正是為了支付本月到期的最後一期稅款，而隨著這筆高達3.1兆韓元資金入帳，長達五年的稅務負擔將正式清償。此次交易為一次性的大宗交易，並非分批拋售。處分後，洪羅喜仍持有三星電子約7297萬股、持股比率1.24%。洪羅喜最初與新漢銀行簽署處分信託契約時，三星電子的股價約在13萬 9000韓元，預定變現額僅約2兆850億韓元。然而，近期AI帶動記憶體行情走揚，今日清晨最終成交價定為20萬5237韓元，相較8日收盤價21萬500韓元，折價2.5%。洪羅喜獲取現金額度，較簽約時多出了約1兆韓元。三星電子9日收盤價為20萬4000韓元，跌幅3.09%，同屬記憶體大廠的SK海力士收在99萬8000韓元，跌幅3.39%。