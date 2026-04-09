我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前率團赴中，並預計在明日與中共總書記習近平會面，前立委陳柏惟評論，這場匆促成行的訪中之旅，充滿了讓人看不懂的「意外」，像是中共同樣共機擾台還加碼實彈演習；鄭麗文下機後居然是大巴接送，規格之寒酸，此外有中共高官脫口稱「看過你的一些視頻」讓鄭麗文嚇一跳，​更離譜的是行程中的雞同鴨講，這到底是去交流，還是去演一場漏洞百出的低級荒誕劇？而​這場交易的本質很清楚，​老共要的是拿國民黨當籌碼，向美國叫板，​國民黨要的是政治紅利躺平見近平，而鄭麗文要的是老共對台新櫃檯，「從失業人士變成百貨一樓第一櫃」。陳柏惟表示，​外交最怕「意外」，但這場匆促成行的訪中之旅，充滿了讓人看不懂的「意外」，這場說走就走的「鄭習會」，背後刻畫出的只有國民黨的「急著倒貼」與老共的「急著招安」。​當中共的飛機還在繞台威脅，這次還加碼實彈演習，國民黨的人已經下機待命。但奇怪的是，下機後竟沒看到對等的安排，接送的車子居然是大巴士（大包），規格之寒酸，令人咋舌。陳柏惟說，​更離譜的是行程中的雞同鴨講，與上海市委書記的發言一邊講國家統一、一邊回青年創業；江蘇省委書記信長星說看到視頻結果鄭麗文嚇一跳；甚至在中共的層層維穩下，居然還出現抗議民眾？這到底是去交流，還是去演一場漏洞百出的低級荒誕劇？陳柏惟說，​這場交易的本質很清楚，​老共要的是拿國民黨當籌碼，向美國叫板；國民黨要的是政治紅利躺平見近平；​鄭麗文要的是老共對台新櫃檯，從失業人士變成百貨一樓第一櫃。陳柏惟表示，​但台灣犧牲的是什麼？是軍購的穩定、是關稅的談判空間，更是台、美、日之間好不容易建立的「互信綠燈」。這場完全沒有經過台灣民意授權、甚至連基本的對等尊嚴都守不住的秘密交易，真的划算嗎？​當選擇在軍機繞台時握手，「你握住的是和平的橄欖枝，還是出賣台灣未來的契約書？」