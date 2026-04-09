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國民黨北市松信區議員初選將在4月19日至21日進行電話民調，議員參選人許原榮今（9）日請來立法院長韓國瑜陪同車掃，許原榮透露，當初韓國瑜跟他說，有什麼安排都盡量配合，也說他在這邊長時間投入，如果願意把他轉成公共服務，也很鼓勵。韓國瑜則笑咪咪說，許原榮做人圓融、做事認真、最棒，更虧他「出來選舉，大姑娘進洞房第一次，有些害羞，大家多幫忙」，不過對於軍購協商破局等議題，他則表示回到立法院再說。立法院長韓國瑜今天下午3點陪同北市松信區議員參選人許原榮車掃，面對媒體詢問許原榮的哪個特質吸引他支持？他笑咪咪的說，許原榮做人圓融、做事情非常認真，最棒，更要鄉親父老電話民調唯一支持許原榮。不過現場媒體追問，外界解讀「韓家軍」內鬥，同選區對手、國民黨前發言人李明璇說有默契，以及軍購案協商沒有藍委出席，他則沒有多做回應，僅說「所有父老電話民調唯一支持許原榮，今天幫許原榮站台，有些問題回到立法院裡再說。」韓國瑜上車後，更笑虧「許原榮出來選舉，大姑娘進洞房第一次，有些害羞，大家多幫忙」；而一旁則有不少支持者尖叫喊「院長握握手」，更有人要他「不要走」還沒握到手。許原榮受訪則說，自己已準備20年，從生成長服務都在松信，對這塊服務經營都沒有離開過，目前行程密度有再增加一點，但其實就是平時服務的工作，沒有特別不同。許原榮也透露，當初韓國瑜跟他說，若有需要安排都盡量配合，也說他如果有意願把對松信長時間的投入轉為公共服務，也都很鼓勵。