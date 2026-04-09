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美國總統川普原先揚言要將伊朗文明終結，在48小時最後通牒前，美軍先轟炸伊朗橋樑與石油重地哈爾克島，並於周二宣布停火兩周。許多反川人士再度嘲諷川普「TACO」（指Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣龜縮）交易再現，但事實上，對華爾街來說，這已從原本的幽默嘲笑變為實際的投資操作。根據財經媒體MarketWatch報導，「TACO 交易」（TACO trade）的概念最早由金融時報專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）提及，如今演變成市場中的一股重要力量。今年3月，在美國與以色列對伊朗展開攻擊後，原油價格飆升，華爾街許多人認為，市場對川普很快會出現「TACO」行為的期待，是支撐股市不致下跌的重要原因之一。即使油價飆升，提高了美國陷入經濟衰退的風險，或者再次推升消費者物價，迫使聯準會升息，標普500指數（S&P 500）仍然沒有進入「修正區間」。MarketWatch回顧了川普第二任期就職以來，標普500表現最好的10個交易日。結果顯示，在這10個交易日中，有9天的上漲，主要是由關稅問題出現降溫或伊朗衝突出現緩和或妥協跡象因素推動，華爾街專業也認同這9次的市場事件。不過，隨著市場對「TACO」的預期愈來愈深植人心，近期每次降溫帶來的漲幅回報，已變得較為有限。MarketWatch列出10個標普500大漲關鍵交易日的市場推動因素，2025年4月9日，也就是最初的「TACO」，川普宣布暫停大部分「解放日」關稅90天，因為債券市場（按川普說法）變得「有點緊張」。標普500上漲 9.5%，創下16年來最大單日漲幅。2025年5月12日，美國與中國同意互相降低關稅90天，投資人歡呼。標普500上漲 3.3%；2026年3月31日，報導指出伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）可能願意在附帶條件下結束戰爭，川普也表示戰爭可能在2至3週內結束。標普500上漲 2.9%，為10個月最佳單日表現。2025年4月22日，川普政府高層暗示美中關稅衝突將降溫，標普500上漲 2.5%；2026年4月8日，投資人對川普與伊朗同意為期兩週停火表示歡迎，儘管仍擔心停火脆弱，標普500收漲 2.5%。2025年3月14日，川普當天未再發表關稅相關言論，市場反而大漲，標普500上漲 2.1%；2025年5月27日，川普表示將延後對歐盟50%關稅，標普500上漲 2.1%。2025年4月24日，與韓國貿易談判出現進展跡象，標普500上漲 2%，脫離修正區間；2026年2月6日，唯一一個與關稅或伊朗無關的日子，投資人對大型科技公司AI資本支出計畫感到樂觀。B. Riley Wealth分析師霍根（Art Hogan）指出，「投資人仍清楚記得『解放日』之後的拋售，這種記憶仍然存在」，但若想靠「TACO交易」這套邏輯賺錢， 時機是關鍵。如果投資人想真正利用「TACO」機會，以這周為例，就必須在週三開盤前就已經持有部位。因為美股開盤時出現大幅上漲，但隨後關於停火是否可靠的新聞，很快削弱了漲勢。投資機構Bokeh Capital Partners LLC投資長福雷斯特（Kim Forrest）指出，「TACO」概念其實並非川普第二任期才出現，在川普第一任期期間，投資人也提出過「Trump put」（川普保護傘）概念，認為當市場波動過大時，川普會採取行動穩定市場。此外，投資人也一次又一次地學到，長期看空通常得不償失。2022年市場預期聯準會大幅升息會引發衰退，導致股市出現自2008年以來最大跌幅。但當市場逐漸確認衰退不會發生後，股市進入一波強勁牛市，並持續至今。福雷斯特強調，「我認為 TACO 交易真正顯示的是，那些專注於下行風險的人，往往高估了風險。」