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▲最終黃筱雯以0：5吞敗。雖無緣金牌，但這面銀牌也寫下她個人在亞錦賽生涯累積2銀2銅的佳績。（圖／記者葉政勳攝）

2026年亞洲拳擊錦標賽於今（9）日進入最終的決賽，「拳擊女王」陳念琴在女子65公斤級金牌戰中展現超強韌性，在首回合大幅落後的劣勢下上演絕地大反攻，最終以4：1逆轉北韓好手黃孝順，成功摘下生涯第2面亞錦賽金牌。另一位台灣名將、世界排名第一的黃筱雯，則在54公斤級不敵印度強敵，收下銀牌。巴黎奧運銅牌得主陳念琴，此次以頭號種子身分出戰女子65公斤級。在今日的金牌戰中，對手北韓將領黃孝順開賽便發動猛烈強攻，讓陳念琴在第一回合陷入0：5的絕對落後。然而，陳念琴在休息期間迅速調整節奏，第二回合精準掌握突破點，多次有效打擊獲得裁判一致肯定，將比分扳平。進入關鍵決勝局，雙方陷入膠著的肉搏戰，陳念琴靠著更積極的攻勢與老練的經驗技高一籌，最終獲得4位裁判青睞，以4：1逆轉勝出。這不僅是陳念琴繼2022年安曼亞錦賽後，個人生涯第2面亞錦賽金牌，賽後她也激動地在擂台上振臂高呼，慶祝這場得來不易的勝利。目前高居女子54公斤級世界第一的黃筱雯，今日同樣迎來金牌戰。她的對手是去年底曾在WB年終賽擊敗過她的印度選手普里蒂。開賽後，普里蒂攻勢凌厲，黃筱雯雖然試圖利用臂展優勢反擊，但節奏仍被對方掌控，前兩回合分別以2：3及0：5落後。儘管在第三回合黃筱雯展現韌性，試圖扭轉頹勢，無奈對手防守穩健且進攻更為積極，最終黃筱雯以0：5吞敗。雖無緣金牌，但這面銀牌也寫下她個人在亞錦賽生涯累積2銀2銅的佳績。