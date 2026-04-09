我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥可派翠克3年前被確診漸凍症，但依然樂觀面對生活。（圖／IG@michaelpatrick314）

▲麥可派翠克（左）的妻子（右）在IG上發文證實老公離世的噩耗。（圖／IG@michaelpatrick314）

愛爾蘭演員兼編劇麥可派翠克（Michael Patrick）驚傳離世，享年35歲。他曾參演知名影集《冰與火之歌：權力遊戲》第6季而為人熟知。在2023年被診斷出罹患運動神經元疾病（俗稱漸凍症），奮戰3年後最終仍不敵病魔辭世，消息曝光後令外界不勝唏噓。麥可派翠克的妻子Naomi Sheehan於昨（8）日透過社群平台證實噩耗，透露他於7日晚間在北愛爾蘭醫療機構安詳離世。她表示，丈夫在10天前住進醫院，期間接受醫療團隊細心照護，最終在家人與親友陪伴下平靜離開，心痛寫下：「我們心碎至極，言語無法形容這份悲傷」。麥可派翠克於2023年確診運動神經元疾病，也就是我們俗稱的漸凍症。不但是無法治癒的神經退化疾病，還會逐步影響肌肉控制能力，導致行動、說話甚至呼吸困難。據悉，他今年2月曾被告知僅剩一年壽命，但仍保持樂觀態度，持續規劃創作與人生目標，未料短短數月病情急轉直下。儘管罹病後身體逐漸衰退，他仍未放棄創作與演出，活躍於英國與歐洲影視圈，代表作包括《My Left Nut》、《Blue Lights》、《This Town》等作品，其中《My Left Nut》更融入自身青春經歷，展現編劇才華，留下深刻作品與個人印記。妻子在哀悼文中形容他「充滿喜悅、精神豐沛，笑聲極具感染力」，並引用愛爾蘭作家Brendan Behan名言：「人生最重要的事，是有東西吃、有東西喝，以及有人愛你」，盼外界記得珍惜當下。據悉，告別式將於本月13日舉行，供親友與粉絲追思這位才華洋溢卻英年早逝的演員。