我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《冰湖重生》為李昀銳（左）、黃楊鈿甜第3次合作的作品。（圖／愛奇藝國際版）

▲《冰湖重生》李昀銳（右）不忍見親信戰死。（圖／愛奇藝國際版）

李昀銳、黃楊鈿甜主演的《楚喬傳》續作《冰湖重生》，昨（8）日在愛奇藝國際版首播，在《逐玉》中飾演反派「隨元青」的林沐然，這回在《冰湖重生》中型形象180度大轉變，飾演善良世子，劇迷直呼：「反差超大！」林沐然在《冰湖重生》中飾演配角，他前陣子在《逐玉》裡扮演瘋癲冷血世子「隨元青」，人氣飆漲，但是這次形象大逆轉，成為單純善良的世子「趙嵩」，更阻止他人濫殺無辜，從偏執狠戾到清澈正直的強烈反差，也讓不少劇迷笑稱，他終於成功「來世做個好人」。《冰湖重生》是李昀銳和黃楊鈿甜第3次合作的作品，提及劇中角色，他以守護、隱忍、成全來形容自己所飾演的諸葛玥，他說：「這次不只是角色成長幅度大，連體力的消耗也很大，尤其是雪地戲份，每天都必須面對極端環境，體力與精神都到達極限。」李昀銳在劇中開場的戰損造型帶出破碎感氛圍，令不少觀眾大讚「美強慘男主再+1」，他透露自己也是最愛戰損造型，搭配雪地場景與整體氛圍呈現，人物氣質鮮明，野人造型則讓他笑稱，終於可以暫時放下形象包袱，展現較為粗獷的一面。當年在《楚喬傳》中飾演童年楚喬的黃楊鈿甜，完成了跨越9年的角色延續，讓角色的成長線更具情感厚度，掀起劇迷的回憶殺，她在劇中可說是磨難不斷，先是墜湖失憶，接著被公主綁架凌虐，又險些重傷失明，層層苦難讓觀眾心疼不已。黃楊鈿甜透露，楚喬最打動人的地方，在於她身上的那份堅韌與不屈，即使身處逆境，仍始終朝著信念前進、不輕言放棄，這也是她在詮釋角色時最有共鳴的地方。《冰湖重生》被視為補完劇迷9年意難平的重要作品，劇情緊接當年《楚喬傳》最虐心的冰湖之戰結尾，「諸葛玥」（李昀銳 飾）和「楚喬」（黃楊鈿甜 飾）落入冰湖，楚喬被「燕洵」（張康樂 飾）所救，而在歷經家破人亡之後的燕洵性格澈底黑化，蛻變為手段狠絕的燕北王，對楚喬的偏執更出現強制愛傾向，不僅軟禁她，甚至刻意下藥讓楚喬失憶好與他成親。此外，還有心狠手辣的公主「淳兒」（夏夢 飾），聽到楚喬跟燕洵的婚事後，竟設局綁架兩人，反逼燕洵改娶她為后，愛恨交織的緊張局勢，讓劇迷直呼《冰湖重生》簡直是全員為愛瘋狂。《冰湖重生》正在愛奇藝國際版熱播中。