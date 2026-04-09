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桃園救出34隻品種貓！持續開放認養

▲桃園動保處在中壢區查緝一處非法養殖場，成功救出34隻健康狀況不佳之緬因貓。（圖／動物保護資訊網）

▲非法繁殖場環境衛生條件極為惡劣，貓隻長期處於排泄物堆積之環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力。（圖／動物保護資訊網）

桃園品種貓登記認養懶人包

4月10日開放認養10隻緬因貓名單

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月10日開放認養緬因貓外觀與名字。（圖／桃園市動物保護教育園區）

可愛的貓星人在等一個家！桃園市政府動物保護處接獲動保團體通報，在3月22日查獲中壢一處非法繁殖場所，成功救出34隻健康狀況不佳的緬因貓，經過治療後貓咪也逐漸恢復健康，明（10）日將有10隻可愛貓咪將開放認養，認養地點、貓咪外觀、年齡等條件也都公布了！桃園市政府動物保護處在3月21日接獲新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎（虎哥）情資，於隔日前往中壢區查緝一處非法養殖場，成功救出34隻健康狀況不佳之緬因貓。動保處表示，現場環境衛生條件極為惡劣，貓隻長期處於排泄物堆積之環境中，部分個體毛髮嚴重糾結成塊，甚至影響基本活動能力；多數貓隻體態消瘦、營養不良。另於現場查獲大量須經獸醫師處方使用之藥品及疫苗，疑涉未經專業許可自行施用情形，相關行為已涉違反動物用藥品管理相關規定。涉案行為人為非法繁殖案件之累犯，對此，動保處處長王得吉表示深感遺憾，並嚴正聲明，將依《動物保護法》第25條之2規定，裁處最高新臺幣300萬元罰鍰，並依法沒入全部貓隻。動保處表示，這些貓咪將陸續於4月初在南昌認養中心開放認養，歡迎有愛心且具備飼養能力的民眾前往了解。4月10日（週五），上午10點~10點10分。南昌動物保護教育園區（桃園市桃園區向善街120-1號）每一認養人限認養1隻，不得重複或多隻認養。