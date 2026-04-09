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根據底特律老虎小聯盟2A官方「X」貼文，休賽季剛簽回的27歲韓籍「火球男」高祐錫，因開季2場登板防禦率高達20.25，今（9）日確定從3A被下放至2A，他從2024年展開旅美生涯，至今卻從未登上大聯盟，休賽季披韓國隊戰袍出征經典賽，面對中華隊一戰後援1.1局失1分，最終承擔敗投，想不到回歸小聯盟又被打爆。身高180公分、89公斤的高祐錫，2017年從韓職LG雙子出道，曾連續5年奪下雙位數救援成功，成為韓職冉冉升起的超級守護神，2024年與教士簽約正式挑戰大聯盟，但自春訓就因表現不佳從3A起步，還被下放到2A，5月就被放棄，交易到馬林魚。轉戰馬林魚後，高祐錫沒有獲得太多機會就被DFA，去年一整年都在小聯盟度過，末段與老虎簽下小聯盟約，休賽季也早早回歸老虎懷抱，目前2年旅美生涯，在小聯盟2A與3A累積78場出賽，拿下6勝5敗，另添8次中繼與6次救援成功，防禦率高達5.81。儘管旅美表現不佳，但韓國隊仍將高祐錫放進年初經典賽名單中，並於預賽對中華隊一戰中作為最後一任投手登板，9局投出三上三下，但第10局面臨突破僵局制，被陳傑憲跑回致勝分，中華隊終場5：4贏球，高祐錫也苦吞敗投。後續高祐錫回歸老虎春訓，開季從3A出發，但累積2場後援出賽，僅投1.1局就被打出1安打、5次保送失4分，防禦率高達20.25，荒腔走板表現也讓他被下放至2A調整。