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小S重返工作崗位 找回自信喊：徐熙娣妳很棒

▲小S（如圖）近日重返主持崗位，她透露這段時間做了很多努力，像是每日走7000步、吃得健康，同時也向自己喊話：「徐熙娣妳很棒！」（圖／記者吳翊緁攝影）

大S一週入夢5天 揭夢中對話藏洋蔥

女星大S（徐熙媛）去年2月離世，小S透過1年的時間療傷，近日正式復工，不僅回歸攝影棚，今（9）日更首度出席代言活動。她在台上吐露這段時間的心路歷程，雖仍思念著大S，但已經漸漸找回生活。小S透露一週會有約4、5天夢到大S，夢到兩人去上節目結果一直忘詞，而她至今仍留著姐姐的WeChat，只要有什麼心事都會傳訊息給大S，彷彿她不曾離開。小S今（9）日出席保養品牌新品記者會，一現身就展現女王般的氣場，回歸後狀態更升級。近日重返主持崗位，她透露這段時間做了很多努力，像是每日走7000步、吃得健康，慢慢達到理想的狀態，同時也向自己喊話：「徐熙娣妳很棒！」小S經歷喪姐之痛後，日有所思夜有所夢，透露至今仍常常夢到大S，一天約有4、5天，提及夢中內容，小S說昨天夢到兩人一起去上節目，但一直忘詞、處於很緊張狀態，笑說可能是擔心今天的活動。就算沒有夢到大S，她只要人生經歷什麼事情、心情都會透過WeChat與姐姐分享，傳訊說：「珊（大S乳名），妳要把力量給我！」就連節目播出前，小S也會求助大S：「珊我今天節目要播了，快用妳的力量讓大家會看。」有特別的事情或心情都想跟姐姐分享，直言這種互動方式對她來說很重要。