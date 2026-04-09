世界先進（5347）今（9）日公布自結2026年3月合併營收為新台幣49.41億元，較2025年同月新台幣46.05億元增加約7.29%，較2月營收35.79億元增加約38.04%。

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世界先進發言人副總經理暨財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，3月營收較上月營收35.79億元增加約38.04%；累計今年1至3月合併營收約125.32億元，與去年同期119.49億元相較則增加約4.87%。

先前，世界先進在法說會上表示雖然第一季晶圓廠歲修導致月產能季減約9%，但在面板驅動IC（DDIC）及電源管理IC（PMIC）需求回溫帶動下，整體產能利用率顯著回升。

關於ASP下滑，世界先進指出，主要歸因於產品組合變化及部分長期合約（LTA）到期，全年價格預估受低個位數影響。此外，為滿足客戶長期需求，公司預計在2026年將部分粗線寬產能升級為細線寬，屆時年產能將減少約4%。

世界先進2025年每股純益（EPS）為4.3元，董事會決議超額配發4.5元現金股利。

在產能佈局方面，世界先進今年採取積極的汰換與升級策略，雖然2026年全年產能預計因粗線寬轉向細線寬製程而小幅年減4%至330.6萬片，但此舉將強化公司在細線寬市場的競爭力，目前細線寬產能利用率已趨近滿載。

此外，世界先進本週代新加坡子公司 VSMC 公告，因應營運需求，董事會決議辦理現金增資發行新股1.2億股，將全數由原股東認購，發行價格每股1美元，發行總金額1.2億美元。現金增資認股基準日為2026年4月7日。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...