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行政院日前宣布，13日起將大幅放寬聘僱外籍家庭幫傭條件，只要家中有1名未滿12歲的兒童即可申請。監察院國家人權委員會批，新制加劇性別和階級不平等，且未進行性別及人權影響評估，政府應暫緩推動。勞動部下午回應，但未理會人權會，政策如期在13日推動，並補說政策影響評估將於下次行政院性平會再提出。行政院拍板，現行資格3名以上6歲以下子女；4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元，初估有144萬戶家庭具申請資格，最快在13日開放民眾申請受理。但人權委員會憂慮此制度恐加劇性別和階級不平等、衝擊勞動權益，呼籲政府暫緩推動，並全面檢討家庭類型移工制度，優先強化公共照顧體系，而非依賴低成本勞動力。​人權會指出，​我國兩公約、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）、兒童權利公約（CRC）均提醒政府應持續加強提供普及、可負擔、高品質和非營利的公共托育服務，並積極消除性別刻板印象。但新制能夠受惠的恐仍僅限社經條件高的富裕家庭，無助於一般勞工及受薪家庭解決育兒和工作兩頭燒的困境，政府未充分評估新制對性別及兒少人權的影響，倉促推行此亟具爭議的政策，「人權會對此表達遺憾。」此外，現行外籍家庭看護工未適用《勞動基準法》，長期存在工時過長、保障不足與監督困難等問題，實務上亦常見許可外工作、超時待命、休息不足、缺乏隱私，甚至人身安全受威脅等人權侵害情形。家庭幫傭與看護工同屬家事服務業工作，均在家庭內提供照顧或家務勞務，家庭內「家務」與「照顧」本難以明確切割。​勞動部回應，本案係因應我國少子女化、小家庭化趨勢，為減輕雙薪家庭照顧負擔，讓勞工安心就業，自2025年起即開始研議放寬外籍幫傭申請，同時進行相關影響評估，期間廣泛蒐集各界意見，邀請衛福部共同討論，使政策更加周延。勞動部表示，該案在3月19日已經行政院院會通過，外籍幫傭申請新制將於4月13日實施，對於人權會要求，政策影響評估，「勞動部已於114年持續進行，將於下次行政院性平會正式會提出正式報告。」