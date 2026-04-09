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民進黨2026台北市長人選至今難產，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。有青鳥在社群平台上，將沈伯洋的照片與知名韓星裴勇俊對比，認為兩人長相相似；對此，粉專政客爽狠酸，「要是當年沈伯洋是去韓國留學，說不定拍冬季戀歌的就是他了。」有網友在Threads上將沈伯洋和裴勇俊照片進行比對，並配文表示，「只有我覺得有點像的嗎？」；政客爽分享該篇貼文截圖直呼，「原來沈伯洋是被政治耽誤的影視巨星！」政客爽嘲諷道，前幾天莊瑞雄才稱讚沈伯洋「是大帥哥男神」，當時一直在想確實帥，但究竟像誰呢？原來是裴勇俊！要是當年沈伯洋是去韓國留學，說不定拍冬季戀歌的就是他了。政客爽狠酸，現在要沈伯洋代表民進黨選台北市長只能說是剛好而已，要髮型有髮型，要論述有髮型，要顏值有髮型；網友們也紛紛留言表示，「喜憨版？」、「左邊男神，右邊男神經」、「蔡易餘都說是嘉義玄彬了，還有什麼不行？」、「請不要污辱裴勇」、「民進黨台北這局穩了」、「之前不是還在抗議韓國矮化我們？」。