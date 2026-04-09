關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04持續發展，中央氣象署指出，該系統24小時內有機會增強為颱風；台灣颱風論壇｜天氣特急指出，第4號「辛樂克」颱風即將形成，目前位於關島東南方低緯度海面，以目前資料來看後期北轉、再轉東北，呈現「拋物線走法」機率最高，但靠近台灣、日本的機率「很低」。而「觀氣象看天氣」粉專表示，第一波4/12附近，第二波則在4/15附近迴轉。
氣象署：24小時內有成颱趨勢
中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓TD04今（9）日下午2時中心位於北緯8.4度、東經152.1度，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，並以偏西方向緩慢移動；氣象署評估，該系統在24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。 若後續增強為颱風，將成為西北太平洋今年第4號颱風「辛樂克」。
氣象粉專預測「拋物線走法」
台灣颱風論壇指出，辛樂克後期出現「北轉、再轉東北」的拋物線路徑機率較高，靠近台灣與日本的機率都偏低。另據氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，未來2至3天內，隨著MJO濕區移入西北太平洋，將有利系統發展；若北方槽線牽引時間提早，首波較明顯轉向時間點可能落在4月12日附近，也就是本週日，之後4月15日前後還有另一波槽線影響，成為後續路徑變化的重要觀察點。
強度不排除上看中颱
針對辛樂克後續強度，民間分析普遍認為，該系統若順利整合，未來不排除達到中度颱風以上等級，且環流規模可能不小。不過，就現階段氣象署說法來看，這個熱帶系統距離台灣仍相當遙遠，短期內對台灣天氣沒有直接影響，未來一週台灣天氣仍以穩定偏熱為主。
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中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓TD04今（9）日下午2時中心位於北緯8.4度、東經152.1度，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，並以偏西方向緩慢移動；氣象署評估，該系統在24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。 若後續增強為颱風，將成為西北太平洋今年第4號颱風「辛樂克」。
氣象粉專預測「拋物線走法」
台灣颱風論壇指出，辛樂克後期出現「北轉、再轉東北」的拋物線路徑機率較高，靠近台灣與日本的機率都偏低。另據氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，未來2至3天內，隨著MJO濕區移入西北太平洋，將有利系統發展；若北方槽線牽引時間提早，首波較明顯轉向時間點可能落在4月12日附近，也就是本週日，之後4月15日前後還有另一波槽線影響，成為後續路徑變化的重要觀察點。
強度不排除上看中颱
針對辛樂克後續強度，民間分析普遍認為，該系統若順利整合，未來不排除達到中度颱風以上等級，且環流規模可能不小。不過，就現階段氣象署說法來看，這個熱帶系統距離台灣仍相當遙遠，短期內對台灣天氣沒有直接影響，未來一週台灣天氣仍以穩定偏熱為主。