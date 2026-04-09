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曼谷倫披尼公園的夜晚，最近多了一道截然不同的風景。原本以熟齡族群為主的傍晚有氧廣場，這幾週突然成為社群平台上的熱門打卡地點，從附近上班族、學生到外國遊客，傍晚音樂一響，整片廣場跟著節奏動起來，氣氛像戶外健身房，也像一場沒有門票的小型派對。這股熱潮的引爆點，在於主辦方近期大幅升級了活動規格。靠近地鐵是隆站一帶的有氧區，陸續加裝投影螢幕與擴音設備，讓後排參與者也能跟上台上老師的動作。根據《衛報》報導，現場單日參與人數已衝上數百人，從獨自前來運動的市民、臨時被朋友拉來的情侶，到跑步路過後直接加入的路人，讓這個原本單純的公共運動空間，逐漸演變為跨世代混搭的城市社交場合。讓這片廣場更具話題性的，還有名人效應加持。今年2月，韓團NCT成員泰容到倫披尼公園跑步時，拍下自己嘗試跟跳有氧舞的畫面，進一步把這股風潮推上社群熱搜。到了4月7日，2026年泰國選美比賽代表之一、以洗腦舞步受到關注的Daratorn Yoothong也首度登台帶跳，再替現場人氣添一把火。原本只是地方型的免費運動活動，現在已逐漸長成觀光客也會特地朝聖的曼谷街頭風景。這波爆紅背後，折射出曼谷市民對運動想像的轉變。零門檻、免費參與、不需要舞蹈底子，只要願意跟著節拍動起來就能融入，讓倫披尼公園有氧對長期被工作追著跑的上班族格外有吸引力。能流汗、能紓壓、又有陪伴感的戶外集體運動，正在取代傳統健身房，成為更貼近日常生活的城市健康選項。不過，參與者也應留意潛在的運動傷害風險。反覆跳躍、轉身與左右移動，對膝蓋、腳踝與下背部可能帶來負擔，初學者若強度過高，較容易出現肌腱發炎或關節不適。建議穿著合適的運動鞋，並確實做好暖身與收操；有舊傷或慢性病史者，更應留意身體反應，量力而為。倫披尼公園這片有氧廣場，正悄悄成為曼谷城市魅力的一部分。數百人迎著夜色一起舞動的畫面，兼具活力與親民感，對外國旅客而言是難以複製的城市記憶點。當一座城市的吸引力不再只靠商場與夜市堆疊，這種人人皆可參與、充滿生活感的公共空間，反而更能展現城市的日常溫度。目前倫披尼公園的有氧活動免費參加，主要地點包括Lan Tawan Yim與Lan Suan Palm。平日時間為晚間6時至8時，週末與國定假日下午5時至6時。這波熱潮會不會持續延燒，現在還很難說，但至少這段時間，曼谷最有人氣的夜間風景之一，已經不是哪間新開酒吧，而是一群人跟著音樂在公園裡跳到滿身汗。