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檢警偵辦全台最大的假出金詐騙集團美樂公司再有斬獲，幕後金主王景琦落網，於今日下午移送台北地檢署複訊；美樂詐團首腦是年僅27歲的歐俞彤，外型亮眼曾被稱為「台版金智秀」、「台版Jisoo」，她一審已被判刑24年，目前上訴二審中，這個犯罪集團僅用8個月就得手164億元、5301人受害。北檢發動「展金專案」偵辦發現，曾在酒店工作的歐俞彤聯手竹聯幫弘仁會的吳姓男友共組美樂公司，架設2230多個網站招攬投資，騙到投資款之後再派「出金手」臨櫃匯款、存款，造假投資獲利，讓受害者越陷越深，持續掏錢加碼。本案已起訴107名被告，其中76人在2025年11月由台北地院分別判處5年到24年有期徒刑，刑度最重的被告即歐俞彤，一審認定她涉犯185罪、總刑期687.5年，應執行24年。北檢仍持續溯源打詐，發現美樂公司幕後金主是王景琦，8日指揮新北市刑大兵分6路搜索，並拘提王景琦到案，在今天下午移送地檢署複訊。