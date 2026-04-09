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泰國潑水節返鄉高峰即將到來，政府搶在人潮爆發前出手穩住兩件最關鍵的事，大眾運輸票價不得調漲，沿線燃油供應必須確保無虞。面對生活成本持續攀升與節慶移動需求同步湧現，泰國當局這回將交通疏運、能源調度與返鄉安全綁在一起處理，目標就是不讓民眾在出門過節時，碰上票價變貴、加油困難或交通系統壅塞的狀況。泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）8日表示，總理阿努廷已要求相關單位全面備戰，從旅運疏運、道路安全到能源調度都須提前就位。這波安排背後，也反映官方正在回應民間對物價上漲與長途路線油料供應的疑慮，尤其在中東局勢持續推高能源成本的背景下，節日期間的運輸穩定度格外受到關注。在具體部署上，交通部已與國營石油零售業者合作，替全國由泰國運輸公司營運的巴士站補足油料儲備，不只支應原有班次，也要因應高峰期加開車輛的需求。官方同時對外確認，今年潑水節期間不會出現燃油短缺，大眾運輸票價也維持不變。陸運廳則要求業者事先盤點各路線需求、依路網分配供油，並強化配送監控。目前全國已有超過5700輛燃油運輸車裝設全球定位系統，即時追蹤配送動態，降低斷鏈與延誤風險。從運量預估來看，今年潑水節的移動壓力相當可觀。交通部估算，4月10日至19日期間，進出曼谷的高速公路與城際幹道車流將超過1065萬輛次，快速道路車流則上看1589萬輛次。大眾運輸方面，公車、鐵路、船運與航空合計旅次預估達1858萬人次，較平時高出約10%至14%，即使在油價與經濟壓力升高的情況下，節慶返鄉與出遊需求依然強勁。國營巴士業者早在3月下旬便已宣布不漲價、不減班。泰國運輸公司表示，雖然柴油成本攀升，但憑藉與國營石油業者的長期採購合約，每日仍可調度約10萬至12萬公升油料，維持逾200班次正常運作。業者預估，4月9日至12日的搭車需求將較平常增加約30%，總運量上看75萬6000人次，因此也已備妥加班車因應。除了票價凍漲與油料備戰，交通部這次也同步推出一系列節慶交通配套措施，包括部分高速公路與快速道路免收通行費、開放新路段紓解車流，並在全國設置免費車輛檢查站與休息點，搭配酒測加強、改善道路照明與暫停施工等安排，力求將事故、傷亡與壅塞風險降到最低。這波凍漲車資、備足燃油的部署，表面上是在維持潑水節期間的交通秩序，實際上也是在替高油價時代下的民生焦慮止血。當返鄉潮、旅遊潮與能源壓力同時湧現，政府能否讓民眾順利上路、平安回家，將是這場潑水節大考最直接的成績單。