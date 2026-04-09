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科技業的裁員寒冬

科技大廠再傳裁員！繼甲骨文（Oracle）大規模裁員之後，全球電商與雲端運算龍頭亞馬遜（Amazon）也傳出，將於2026年5月展開新一波裁員計劃，預計波及約1.4萬名員工，範圍橫跨AWS雲端服務、零售部門及人力資源等多個核心業務，其中中國區部分團隊甚至面臨「全體裁撤」的危機。綜合中外媒報導，與以往基於業績表現或項目縮減的裁員標準不同，亞馬遜本次裁員名單並非全憑客觀考核，而是由管理層「隨機點名」，這也被戲稱為「抽籤式裁員（lottery-style layoffs）」機制。目標集中在白領級中階管理人員，倉儲物流等第一線業務執行單位則暫不在調整當中。目前披露的資訊顯示，亞馬遜這輪裁員並非「邊緣業務調整」，而是直接覆蓋核心板塊，包括最賺錢的業務之一的AWS雲端服務，以及零售體系與人力資源等相關部門。業界分析認為，亞馬遜此次大規模精簡人力並非偶然。主因包含疫情期間過度擴張導致的組織臃腫、管理成本過高，以及人工智慧（AI）技術逐步取代流程化職位。針對裁員消息，亞馬遜回應表示：「這些報導是錯誤的，且並非基於事實。」不過自2025年10月以來，亞馬遜已裁減約30000名員工，並暗示未來可能還會有更多精簡動作。這些裁員約佔其辦公室職員總數的10%，寫下公司成立30年來最大規模的減員紀錄。據報導，亞馬遜正計劃投入超過1250億美元建設資料中心，並持續投資人工智慧公司，包括Anthropic與OpenAI。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）過去也曾表示，生成式AI與AI代理（AI agents）可能減少公司對部分職位的需求。亞馬遜並非唯一近期進行大規模裁員的科技巨頭，各家公司正因AI與雲端基礎設施的激進投資而進行重組。甲骨文近期也進行大幅裁員，據報影響全球約3萬名員工，其中近1.2萬人在印度。這波裁員被認為是因應對人工智慧與雲端基礎設施的大量投資而進行的整體重組，並被形容為「突然且令人不安」。許多員工表示，他們在清晨收到解僱通知郵件，並立即失去系統存取權限。此外，微軟（Microsoft）、塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）與Accenture近期也裁減數千名員工。根據路透報導，索尼（Sony）也計畫裁員數百人。不過報導指出，索尼的裁員並非單純為削減成本，而是具有針對性與策略性的調整。