全台樂迷期盼的鄧紫棋（G.E.M.）《I AM GLORIA》巡迴演唱會台北站，將於今（9）日晚間在台北大巨蛋開唱。為了迎接這場邁向150場里程碑的指標性演出，鄧紫棋稍早在社群平台公開多張幕後側拍照，既專業又俏皮的備戰狀態，興奮向粉絲喊話：「GLORIA來到了台北，各位心情如何。」還有張照片是手比OK擠出臉上肉球，粉絲直呼可愛。《NOWNEWS今日新聞》也特別為自鄧紫棋專輯、過往巡演曲目裡精選15首熱門曲，作為晚間進場前的預習。
鄧紫棋彩排備戰 後台拉伸、蹲弓箭步
鄧紫棋（G.E.M.）上一次來台是2018年3月，當時在林口體育館連開3場《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會，廣受台灣觀眾喜愛。本次將首登台北大巨蛋，在可容納4萬人的大場館演出，特別令觀眾期待。
《NOWNEWS今日新聞》日前特別詢問主辦單位鄧紫棋在台準備的狀態，不過暫時沒有獲得回應。但從她臉書最新曝光的照片中，鄧紫棋換上舒適的灰色運動套裝，頭戴白色棒球帽，在開演前的後台抓緊時間進行最後熱身。只見她靠著座椅進行深度的弓箭步拉伸，專注的神情透露出對舞台表演的高標準要求。此外，她也手持標誌性的麥克風試音，即使是私下的彩排側拍，依然很有歌后氣場。
手比OK！擠出臉部肉球藏心情密碼
鄧紫棋也放上一張逗趣的自拍照。照片中她對著鏡頭手比「OK」手勢，並巧妙地將手掌心的肉肉透過虎口擠出，形成一個圓滾滾的「療癒肉球」，配上她靈動的眼神，可愛度爆表。她調皮寫道：「我的心情在最後一張圖裡！」暗示自己目前狀態大好，一切就緒，逗樂粉絲。
下班到大巨蛋聽鄧紫棋！15首預測經典歌單搶先預習
鄧紫棋在大巨蛋的演出倒數3小時，《NOWNEWS今日新聞》特別為大家自鄧紫棋專輯中、過往巡演曲目裡精選15首熱門曲，作為進場前的預習。實際演出內容，依照主辦單位規劃為主。
1.GLORIA
2.光年以外
3.多遠都要在一起
4.倒數
5.喜歡你
6.新的心跳
7.天空沒有極限
8.摩天動物園
9.來自天堂的魔鬼
10.光年以外
11.差不多姑娘
12.透明
13.再見
14.AINY愛你
15.句號
⚠️ 現場注意事項提醒
入場時間：17:00 開放進場 / 19:30 正式開演。
安檢規定：嚴禁攜帶超出 37 x 25 x 11.5 (公分) 的包包，全館禁止飲食（飲用水除外）。
交通資訊：現場禁止臨時停車，請多利用捷運國父紀念館站及官方提供的6條免費接駁專車。
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鄧紫棋（G.E.M.）上一次來台是2018年3月，當時在林口體育館連開3場《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會，廣受台灣觀眾喜愛。本次將首登台北大巨蛋，在可容納4萬人的大場館演出，特別令觀眾期待。
《NOWNEWS今日新聞》日前特別詢問主辦單位鄧紫棋在台準備的狀態，不過暫時沒有獲得回應。但從她臉書最新曝光的照片中，鄧紫棋換上舒適的灰色運動套裝，頭戴白色棒球帽，在開演前的後台抓緊時間進行最後熱身。只見她靠著座椅進行深度的弓箭步拉伸，專注的神情透露出對舞台表演的高標準要求。此外，她也手持標誌性的麥克風試音，即使是私下的彩排側拍，依然很有歌后氣場。
手比OK！擠出臉部肉球藏心情密碼
鄧紫棋也放上一張逗趣的自拍照。照片中她對著鏡頭手比「OK」手勢，並巧妙地將手掌心的肉肉透過虎口擠出，形成一個圓滾滾的「療癒肉球」，配上她靈動的眼神，可愛度爆表。她調皮寫道：「我的心情在最後一張圖裡！」暗示自己目前狀態大好，一切就緒，逗樂粉絲。
下班到大巨蛋聽鄧紫棋！15首預測經典歌單搶先預習
鄧紫棋在大巨蛋的演出倒數3小時，《NOWNEWS今日新聞》特別為大家自鄧紫棋專輯中、過往巡演曲目裡精選15首熱門曲，作為進場前的預習。實際演出內容，依照主辦單位規劃為主。
1.GLORIA
2.光年以外
3.多遠都要在一起
4.倒數
5.喜歡你
6.新的心跳
7.天空沒有極限
8.摩天動物園
9.來自天堂的魔鬼
10.光年以外
11.差不多姑娘
12.透明
13.再見
14.AINY愛你
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⚠️ 現場注意事項提醒
入場時間：17:00 開放進場 / 19:30 正式開演。
安檢規定：嚴禁攜帶超出 37 x 25 x 11.5 (公分) 的包包，全館禁止飲食（飲用水除外）。
交通資訊：現場禁止臨時停車，請多利用捷運國父紀念館站及官方提供的6條免費接駁專車。