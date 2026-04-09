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台中市議會今（9）日進行民政委員會業務質詢，市議員楊典忠針對海線地區大肚山沿線公墓火警問題提出質詢。楊典忠指出，清水、沙鹿、龍井一帶每逢清明便「火燒祖墳」，甚至有市民從小誤認墳墓本來就是黑色的，他痛批市府治理能力與北、高兩市落差極大，對此，副市長黃國榮首度代表市府，向公墓遭火燒的民眾家屬致歉。楊典忠拿出火災後「焦黑公墓」的照片表示，海線公墓火警頻率高得離譜，儼然成為地方年年上演的「固定景象」。根據消防年報統計，113年台中市公墓火警共131件，雖然總數非六都最高，但其中竟有56件集中於海線三區（清水、沙鹿、龍井），這數據等同於高雄市一整年的公墓火警總數。楊典忠質疑：「一個消防大隊的轄區火警量，竟然抵得過一個直轄市，基層消防員情何以堪？」此外，楊典忠也指出，台中身為全國第二大城，但公墓火警治理卻遠遜於新北（26件）與台北（4件）。由於海線公墓鄰近台中國際機場，飛機起降時常可見山坡冒煙，嚴重衝擊國際形象。他要求市府不應僅止於除草宣導，應提出「0公墓火警」的具體對策，並直言市府欠海線祖先一個道歉。對此，副市長黃國榮表示，市府每年投入四千多萬預算清除雜草，對於民眾祖墳遭燒黑感到責無旁貸，願代表市府致歉。民政局長吳世瑋則說，今年因乾旱且風大導致火警增加，但強調整體燃燒面積已逐年大幅下降，從112年的45萬平方公尺減至目前的1萬餘平方公尺。面對議員追問，吳世瑋現場更立下軍令狀，保證「從今起到年底，都不會再發生公墓火警」。