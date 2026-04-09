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國民黨北市松信區議員初選5搶2戰況激烈，如今爆出「韓家軍」內鬥傳聞。立法院長韓國瑜今（9）日陪同辦公室主任許原榮車掃，過去也是韓家軍一員的李明璇則說，現在該是自己發光的時刻，也說自己跟韓國瑜有默契。不過《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，有穿著李明璇背心的工作人員一路跟在許原榮車後，不過李明璇澄清，那是韓粉，本來是韓國瑜的護衛隊，只是現在變成她的護衛隊，不是她派的。立法院長韓國瑜在此次松信區初選表態「唯一支持」許原榮，今天更罕見陪同車掃，稱許原榮做人圓融、做事非常認真，最棒，要鄉親父老電話民調唯一支持許原榮。李明璇對於韓國瑜陪車掃，事前稱這場選舉就是做好她自己，不希望在初選讓大家為難選邊站，畢竟選舉是要選候選人本人，是要自己跟選民來做對話，讓選民知道自己才是選民唯一的選擇及最好的選擇。她也說自己跟韓國瑜有默契，韓國瑜這次初選不會特別為她催票，但這反而是一種肯定，因為韓認為不需要靠韓了。不過就在韓國瑜跟許原榮展開車掃後，沒多久《NOWNEWS今日新聞》記者就直擊到，有穿著同為韓家軍的初選對手李明璇的背心人士，一路跟在車屁股，記者詢問許原榮辦公室，他們表示並非他們的助理。李明璇則澄清，該名大哥是韓粉，過去是韓院長的護衛隊，只是在這次初選時變成她的護衛隊，今天韓國瑜陪車掃，該名大哥很興奮。