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國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，並預計將在明日與中共總書記習近平會面，此外今（9）日立法院朝野協商國防特別條例，藍委卻集體缺席。對此民進黨立委王定宇表示，中共解放軍今日宣布在黃海進行實彈軍演，把這兩件事情放在一起看，在搭配鄭麗文訪問中國，這何其荒謬。全世界都知道，威脅台灣2300萬人國家永續生存的就是中共解放軍，結果國民黨主席跑去中國去面見中國共產黨的老大習近平，立委在台灣杯葛國防相關預算，跑去抱威脅台灣的人的大腿，卻在台灣阻礙台灣提升安全的努力，「到底是台灣的自己人，還是中國放在台灣的內賊？」王定宇表示，中共解放軍今天稍早宣佈，從4月9日在黃海進行實彈軍演。同一時間，在台灣立法院就提升國防、自我防衛能力的國防特別條例黨團協商，很遺憾國民黨更改了2次時間，結果在協商的時候，國民黨從頭到尾都沒有出席，繼續杯葛國防部提出來提升國家安全的特別條例。王定宇說，這這兩件事情放在一起看，搭配鄭麗文訪問中國，這何其荒謬。全世界都知道，威脅台灣2300萬人國家永續生存的就是中共解放軍，結果國民黨主席跑去中國去面見中國共產黨老大習近平。然後國民黨的立委在台灣杯葛國防相關預算，跑去抱威脅台灣人的大腿，卻在台灣阻礙台灣提升安全的努力，這到底是台灣的自己人，還是中國放在台灣的內賊？覺得讓台灣人民覺得很納悶。王定宇說，鄭麗文在赴中前曾經說過，要向台灣展示和平很容易。如果鄭麗文所謂的和平是向威脅台灣的中共卑躬屈膝，就在她訪問中國的當下，用實彈軍演大打她的耳光，用實彈軍演威脅著第一島鏈的安全。然後在台灣，國防提升、國防預算所有的努力也被國民黨杯葛擋住，那這一種和平其實叫做投降。王定宇強調，真正的和平應該建立在提升自我防衛的力量，跟理念相同的盟友國家建立區域安全網絡。透過朋友要多、自己力量要提升，來嚇阻中國的蠢動跟妄動，這才是真正的和平之道。去附和中共的說法，虛無中華民國台灣的國家主權，弱化國家的國防跟安全，那種和平只是卑躬屈膝的投降，當然容易。王定宇提到，真正的挑戰、真正的困難，是確保台灣自由、民主、主權發展然後擁有和平，那才是真和平，那才是真挑戰。選擇躺平、投降的和平當然容易，可是那樣子的代價是付出台灣全體人民的自由、主權跟未來的選擇權，那樣子的代價未免太大，那樣子的和平卻是什麼都不留。王定宇說，那很遺憾今天在國防特別條例的協商，國民黨從頭到尾沒出席。那國民黨主席正在中國準備晉見習近平。習近平用黃海的實彈軍演，用子彈來回應鄭麗文的「和平很容易」的說法。這種荒謬又諷刺的畫面，強調台灣是民主國家，人民有最後的決定權，希望台灣的人民看清楚，現在台灣面對的外患以及內憂是什麼，自己的國家自己救，大家要更努力，否則外部的威脅並不可怕，內部扯後腿那才是真正的隱患。