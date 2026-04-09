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▲中油公司煉製事業部到九如國小、仁武國小及鳳山國小等校，捐贈90台高效能再生電腦，期以科技傳遞溫度，並以實際行動，支持數位教育發展，助學童數位接軌未來。(圖／中油煉製事業部提供)

▲仁武區仁武國小校長潘芊邑(左2)在受贈再生電腦後，並致贈感謝狀給中油公司煉製事業部，由煉製事業部行政室主任林麗玲(右2)代表接受。(圖／中油煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部於今(9)日，到九如國小、仁武國小及鳳山國小等校，捐贈90台高效能再生電腦，期以科技傳遞溫度，並以實際行動，支持數位教育發展，助學童數位接軌未來。台灣中油公司煉製事業部為持續實踐企業社會責任(CSR)，啟動再生電腦捐贈計畫，由煉製事業部行政室主任林麗玲，率公關組經理陳志展，以及資訊室團隊，到鼓山區九如國小、仁武區仁武國小及鳳山區鳳山國小等校，捐贈90台高效能再生電腦，以助學童數位接軌未來。中油公司煉製事業部行政室主任林麗玲表示，煉製事業部此次到九如國小、仁武國小及鳳山國小等校，捐贈90台高效能再生電腦，以實際行動支持數位教育發展，此舉不僅展現企業對教育議題的高度關注，更將企業資源轉化為促進社會進步的具體力量，透過資源再利用，提升學童數位學習機會，打造更具未來競爭力的學習環境。林麗玲說，此次捐贈的再生電腦，均由煉製事業部資訊室團隊進行全面整備，從硬體逐一檢修、關鍵零件更新，到系統重整與軟體相容性測試，層層把關、嚴謹執行，確保每一台設備，均具備穩定效能與安全品質，能即時投入教學現場使用，透過此次行動，不僅有效提升校方資訊設備水準，也傳遞資源循環再利用的永續理念，讓環境教育在校園中持續扎根。林麗玲指出，企業的價值不僅體現在營運績效，更應展現在對社會的正向影響，對企業而言，這些電腦是資源的再配置，但對孩子們來說，卻是通往世界的重要窗口，煉製事業部堅持提供高效能的再生電腦，正是因為相信優質的學習環境，是支持孩子成長不可或缺的基石。仁武國小校長潘芊邑在受贈再生電腦後，並致贈感謝狀給中油公司煉製事業部，由煉製事業部行政室主任林麗玲代表接受，並誠摯感謝，她說，這批電腦的挹注，大幅改善學校教學設備，讓學生能在更完善的數位環境中學習，也為孩子們開啟探索世界的嶄新契機，不僅優化教學環境，也讓學生感受到來自社會的支持與期待。