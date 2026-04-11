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▲邊佑錫（右）在爆紅後的下一部作品，就是與IU（左）主演的《21世紀大君夫人》。（圖／Disney+）

韓星IU與邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》正在Disney+熱播中，男女主角超配的高顏值與精湛演技，都讓這部劇在開播前就有超高熱度。但其實，邊佑錫原本不是韓星中的男主角人選，在出道多年後，都是以不起眼的小角色出鏡，還曾在《青春紀錄》當朴寶劍的配角，直到2024年主演《背著善宰跑》，才終於在苦熬9年後爆紅登頂，成為男主角的不二人選。邊佑錫今年34歲，他在2010年先以模特兒出道，並跟著其他模特兒轉戰演員的前輩一樣，於2016年以《Dear My Friends》踏入演員之路。但長相清秀帥氣，又有190公分超狂比例的他，卻意外的沒有受到注目，在同期模特兒張基龍、朱宇宰、南柱赫都逐漸找到自己道路時，邊佑錫仍舊在多個影視作品中，當個不起眼的小配角，曾出演《加油吧威基基2》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》等人氣作品，都未能激起水花，甚至還有在劇本排練後，慘遭換角的辛酸經歷。而在2020年，邊佑錫合作當紅韓星朴寶劍，與實力派女星朴素淡主演《青春紀錄》，雖然該劇在當時創下高收視率，但仍然沒有讓邊佑錫爆紅，討論度幾乎都聚焦在朴寶劍與朴素淡。然而，多年的無名時期，依然沒有打倒邊佑錫的演員夢想，在2022年終於憑著可青春、可成熟的帥氣外貌，首次擔綱男主角，主演電影《20世紀少女》，還因此獲得《百想藝術大賞》、《釜日電影獎》等大型頒獎典禮提名，雖然沒有成功獲獎，但也終於讓他的演員之路跨出大大的一步。到了2023年，邊佑錫出演《大力女子姜南順》，首次挑戰反派角色「柳施吾」，飾演一位冷血、病態但帥氣的毒梟CEO。他完美演出角色內心的脆弱與冷酷，甚至因對女主角的「戀愛腦」純情表現，讓劇迷又愛又恨，尤其190公分的身材穿上西裝的霸氣出場，更是讓他吸了大批粉絲。不過真正讓他登上主角地位的，是在2024年播出的《背著善宰跑》，事實上，該劇當時因冷門的追星與穿越校園題材，加上邊佑錫不是能扛起收視的男主角，而不被看好。但播出後，邊佑錫完美將19歲的青澀單戀、34歲的成熟溫柔，以及跨越15年的深情與哀傷演繹得深入人心，直接讓他被封為新一代「國民初戀男友」。除此之外，邊佑錫也在劇中獻唱插曲〈陣雨〉，超有魅力的渾厚嗓音，更是讓外界又驚又喜。邊佑錫在因《背著善宰跑》爆紅後，不只收穫多個品牌代言、進行巡迴粉絲見面會，還因此拿獎拿到手軟，成為該年度頒獎典禮常勝軍。而今年，他將以《21世紀大君夫人》回歸，並合作大咖藝人IU，這次邊佑錫會帶來什麼樣的演技魅力，也讓大家都非常期待。