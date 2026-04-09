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台積電文組優勢職缺來了！2年後外派海外廠區

▲台積電熊本廠於2024年2月舉開始營運。（圖／美聯社／達志影像）

外派技術員的工作有那些？輪班制、月薪一次看

護國神山台積電持續徵才！近年受到海外擴產的影響，包含美國、日本廠都需要人才，預計要招募約8千名員工，更將特別招募數十名具有「語文專才」的外派技術員，僅要求英文多益660分、日文檢定N2，還不限定科系、無經驗可，對文組反倒有不小優勢，若未來到海外派任，年薪甚至有望突破百萬台幣！據《自由時報》報導，台積電（2330）近期釋出數十名具有語文專才的外派技術員職缺，要求學歷為可應徵，但是在語言專長上則有特別要求，英文另必須有多益成績要達660分以上 / 雅思4.5級分以上；則需以上的程度。台積電表示，外派技術員主要任務，是協助海外廠訓練工作，包括配合海外廠的建設與運作、使用指定語言協助廠區當地人才培訓工作，並協助與當地員工間的溝通。這些語言專長的外派技術員若成功錄取的話，會先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上，平均年薪達75 萬元以上，海外派任期間另有外派獎金及相關津貼，屆時估計至少上百萬元年薪。台積電外派技術員的工作內容，主要為自動化電腦派工系統監控產線機台與生產相關指標、溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常狀況、在無塵室內進行晶圓盒的拆/包裝及原物料的盤點作業。技術員工作場所涵蓋黃光無塵室及辦公室、採四班二輪制，工作兩天、休息兩天，輪班依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班，日班從上午7點20分到晚上7點20分、夜班則從晚上7點20分到隔日早上的7點20分。薪酬待遇，台積電表示，日班總月薪約32000 元；夜班總月薪約 43000 元；另享有分紅獎金，並依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪達75 萬元以上；派任期間，另有外派獎金及相關津貼。