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效力於運動家隊體系2A（AA）的台灣旅美好手林維恩，今（9）日對戰德州遊騎兵隊2A之戰上演神級守備！林維恩此役先發主投3.2局僅失1分，展現強大壓制力。然而最令人震撼的，莫過於他在第3局遭遇滿壘危機時，竟以極其華麗的「背後接球」神技攔下致命強襲球，這段驚人的影片在賽後立刻被小聯盟官網（MiLB.com），不僅成功化解失分危機，更向世人展現了他身為運動家重點培養新秀的恐怖天賦。林維恩前兩局他雖投出保送但靠著雙殺守備維持局面，關鍵的3局下半卻陷入地獄考驗。林維恩連續投出2次四壞球保送加上暴投，瞬間陷入無人出局二、三壘有人的危機。不過，這位20歲的左投展現異於常人的冷靜，先是連續解決兩名打者凍結分數，隨後面對德雷林（Dylan Dreiling）擊出的投手前強勁彈跳球，林維恩在眼看球要穿越防線的瞬間，手套往背後神準一撈，硬生生將這顆足以逆轉戰局的球攔下，並穩穩傳向一壘完成出局。林維恩作為運動家隊的重點潛力球星，去年的升級速度堪稱火箭式竄升，今年更直接扛下2A開幕戰先發重任。回顧他在4月3日面對西雅圖水手隊2A的處女秀，便繳出3.1局狂飆6次三振的駭人成績。今日再度交手遊騎兵隊，林維恩主投3.2局被敲出3支安打、送出3次保送、投出2次三振，僅在4局下被敲出連續二壘安打失掉1分。此役過後，林維恩的防禦率（ERA）成功下修至2.57。