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針對鄭麗文訪中至上海洋山港談話表示，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」，高雄市議員張博洋深表不以為然，並引用魯迅名言作為結語表示，「原來妳知道喔？」。國民黨主席鄭麗文9日赴中國上海洋山港發表談話，內容又是稱讚上海海納百川、人文薈萃，又從鴉片戰爭講到淞滬會戰再講到辜汪會談，大談中國歷史一路延伸至兩岸關係，不停強調應「走一條和平之路」，更說出「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」張博洋表示，鄭麗文訪中第一天仍有12架次的共機、共艦持續在台海周邊活動甚至逾越海峽中線，國民黨一方面清楚知道中國對台軍事威脅真實存在，另一方面卻持續在國內主張刪減國防預算、阻擋對美軍購，鄭麗文還在中國境內高談「和平之路」，這樣的言行明顯自我矛盾，當國際社會持續關注台海安全風險、強化區域防衛合作時，台灣內部卻有人試圖弱化自身防衛能力，這不僅無助於和平，反而可能讓台灣處於更不利的戰略位置。張博洋進一步指出，習近平的中國對台政策從未改變，其核心始終是「一個中國」原則，並未真正存在所謂「對等和平之路」，當中國持續以軍機、軍艦繞台施壓，同時在國際場合打壓台灣生存空間時，若仍以歷史敘事與文化情感包裝政治立場，甚至對內傳遞錯誤訊號，恐怕只會模糊國人對現實情勢的認知，與此同時，國民黨更處心積慮癱瘓國防、停擺軍購，就是想把台灣拉上這條假和平知名實質上是走向與中國統一的不歸路。張博洋強調，習近平從頭到尾只有給台灣一條路，通往「一個中國」的路，而台灣人民珍惜的是自由民主的生活方式，而非被包裝成「和平」卻實質導向統一的政治路線，任何政黨或政治人物若選擇與中國立場靠攏，應誠實面對其政治選擇，而不是以歷史故事或模糊語言試圖說服社會，台灣的未來應由台灣人民自己決定。