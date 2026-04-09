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具俊曄靠繪畫思念大S 小S鬆口姊夫現況

▲小S（如圖）不禁讚嘆具俊曄畫得非常逼真、栩栩如生，把大S眼神的靈魂都畫出來。（圖／記者吳翊緁攝影）

小S盼具俊曄好好生活 鬆口：他眼裡終於有亮光

女星大S（徐熙媛）去年2月病逝，讓老公具俊曄心碎不已，不僅整個人暴瘦一圈，臉上也失去笑容，讓人看了心疼。今（9）日小S出席保養品牌代言活動，被問到具俊曄近況？她透露姊夫現在的興趣是繪畫，已經畫了約10幾幅大S的人像畫，「至少我現在跟他吃飯的時候，他的眼睛已經有亮光」。韓國綜藝節目《名人生老病死的祕密》先前報導，具俊曄情緒長期處於極度哀傷之中，就連S媽都告訴他「不能繼續傷心」。今受訪時，小S被問到具俊曄近況，表示姊夫現在重心都在繪畫上，作品則全是大S的各種面貌，「他的繪畫程度已經精進到，以前是用素描，現在是油畫」。小S不禁讚嘆具俊曄畫得非常逼真、栩栩如生，把大S眼神的靈魂都畫出來，欣慰表示：「他至少找到一件可以專注在裡面的事情。」更考慮日後幫具俊曄開畫展，並且將作品賣給大S真正的粉絲收藏。小S回歸主持節目《小姐不熙娣》，被問到是否會邀請具俊曄上節目？小S坦言現階段還不想為難他，認為具俊曄想沈浸在自己的世界，不好意思去打擾他，希望姊夫能先顧好自己的生活，「至少我現在跟他吃飯的時候，他的眼睛已經有亮光，我可以跟他開玩笑，他也會笑出來，希望他越來越好」。此外，小S與S媽也都努力走出傷痛，透露S媽近日看了首集節目後，哭著對她說：「寶貝妳很棒！」甚至想在之後打匹克球時多拍幾張照片，讓大家知道她的狀態也越來越好，一家人都試著找回生活。另外，先前一度傳出S媽與具俊曄因爭奪大S的財產引發嫌隙，對此小S強調「誰說的！完全沒有這件事，我們全家現在感情更加緊密、更加相愛，而且知道我們一定要互相扶持」，懶理外界的閒言閒語。