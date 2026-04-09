我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄情變竟演變成性侵悲劇！一名楊姓男子與張姓女友爭吵鬧分手，整所謂勸和不勸離，張女的閨蜜小潔（化名）因而出面扮演「和事佬」，希望兩人重修舊好。怎料，原本只是出於好心，卻遭到男方設局侵犯，甚至事後還被好友誤當「小三」遭網路公審霸凌，身心雙重重創。小潔隱忍超過一年，直到情緒崩潰才報警提告，全案經法院審理，高雄地院依強制性交罪判處楊男有期徒刑3年7月。2023年3月間，當時楊男與張女因感情失和而爭執不斷，小潔基於友情介入協調。楊男私下邀約小潔見面，說是希望洽談復合行動詳情，不料見面時卻獸性大發，強行擁抱親吻，並無視小潔明確拒絕，持續以暴力手段壓制，強行脫去衣物並性侵得逞。過程中，小潔不斷哭喊拒絕，卻因體魄懸殊無力反抗。事件發生後，小潔身心嚴重受創，甚至出現自殘傾向，卻因恐懼與羞愧遲遲未對外求助。更令她崩潰的是，閨蜜張女發現兩人曾單獨見面後，竟誤認小潔介入感情，在網路發文公審聲討，讓她無端背負「第三者」罵名，承受巨大輿論壓力，對原本的病情更是雪上加霜。最後小潔忍無可忍，傳訊向楊男質問，對方害怕回覆「對不起，我那天爆掉」、「我後來滿後悔的」，而這段對話也成為關鍵證據之一。在親友支持下，小潔最終鼓起勇氣報警，揭露整起事件。審理期間，楊男否認犯行，辯稱雙方為合意性交，並試圖將簡訊內容誘導成為出軌坦承，甚至反控小潔因遭霸凌才誣告。不過，法官綜合被害人陳述、事後創傷反應及對話紀錄，認定其說詞不足採信，認為楊男利用被害人信任，為滿足私慾施以強制手段，已嚴重侵害性自主權。法院指出，楊男犯後態度不佳，未見悔意，且試圖推卸責任，最終依強制性交罪判處有期徒刑3年7月，全案仍可上訴。