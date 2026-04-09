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台中市議會今（9）日進行民政業務質詢，議員陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人聯合質詢，針對地方期盼已久的「崇德殯儀館改建工程」提出強力質疑。陳俞融直指，盧秀燕市長即將卸任，此項重大建設不僅延宕多年，現行的規劃規劃更像是為了在卸任前交出「開工成績單」而進行的政治操弄，恐將一個難解的爛攤子留給下一任市長與北區市民。陳俞融表示，市府宣稱第一階段改建預計於115年7月完工，期間將拆除原有禮廳並增設4間「臨時禮廳」，看似量能銜接無虞。然而，深入分析市府資料發現，其所謂的「量能不減反增」竟是源於一場數字遊戲。市府將既有的5間「戊級禮廳」使用頻率，由每天2場強行增加至「每天3場」，藉此得出服務量能提升14%的漂亮數據。陳俞融抨擊強調，一般禮廳一天2場是為了讓家屬有充裕時間佈置、舉辦祭祀，並給予家屬平復情緒的空間。若強行壓縮緩衝時間，家屬將被迫在悲痛中「趕場」，花柱佈置與場地清潔的交接期將嚴重重疊。這種做法不僅是對往生者的不尊重，更是對家屬的二次折磨，市府不應為了解決工程過渡期，就將市民的治喪尊嚴踩在腳下。另外，陳俞融質疑，崇德殯儀館周邊多為五義街、錦新街等狹窄巷弄，若大型機具避開崇德路，勢必會擠進密集的住宅區與校園周邊，屆時北區市民的日常生活將陷入黑暗期，市府至今卻拿不出透明的交通配套。民政局長吳世瑋表示，崇德殯儀館採原地分期分區施工，是為了確保服務能量不中斷。他解釋，參考台北市殯儀館禮廳一天可辦理4場告別式的經驗，台中崇德殯儀館戊級禮廳因空間較小、場地準備時間較短（約2小時），每天規劃3場在執行上並無問題。至於交通與預算部分，吳世瑋說，施工期間的大型車輛會由五義街進出，並加強引導；預算方面，若未來物價漲幅超過2.5%，市府會依規動用專案物調預算支應，確保工程順利推進。陳俞融最後提醒，崇德殯儀館原地改建是北區居民企盼數十年的大事。全案預計要到120年才能全數完工，橫跨五年的工期考驗著市府的執行力。她要求市府不要把「預計」當成「完成」，更不能把動工作為卸任前的政治表演，應給予北區市民一個「如質、如期、且不影響生活品質」的負責任承諾。