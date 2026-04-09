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電源與散熱大廠台達電今（9）公布3月營收597.79億元，年增37.6%，創下單月新高；第一季營收衝上1593.52億元，年增34%，為歷史次高、同期新高紀錄，表現亮眼。財經信傳媒董事長謝金河也在臉書發文，表達對台達電「另一座神山」的高評價。根據台達電公布的3月營收結構，最大主力「電源及零組件」單月貢獻高達315.16億元，其次為「基礎設施」161.82億元。謝金河在臉書發文指出，在AI極度耗電且需要強大散熱的產業環境中，台達電從電源供應到散熱系統，提供了最完整的解決方案，成功搖身一變成為世界級大企業。去年台達電全年營收達5548.85億元，淨利601.08億元，EPS創下23.14元的史上最佳成績，且今年在首季營收大增的奠基下，有望更上一層樓。謝金河指出，過去十幾年台達電市值與鴻海相差甚遠，如今卻已反超鴻海達1.5兆元。此外，在海外的布局同樣開花結果，泰達電近期也創下295泰銖的歷史天價，市值達3.68兆泰銖；將兩家公司相加，總市值逼近新台幣8兆元規模。台達電近期股價已狂飆至1705元，市值攀升至4.32兆元，穩居台灣第二大市值企業。謝金河表示，回顧去年此時，台達電股價僅275元，「改變這一切的是AI帶來的神奇力量」。台達電9日股價開高走低，終場下跌1.2%，收在1645元，成交量14623張。