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國民黨主席鄭麗文率團訪中，昨日赴南京中山陵向國民黨創始人孫中山獻花致祭，在發表演說時情緒激動數度哽咽並提及「中華民國」，對此陸委會副主委梁文傑表示，中山陵是中共唯一能讓國民黨講「中華民國」的特別保護區，所以歷屆國民黨主席都會用這種方式去講，沒有什麼大不了，中共不會報導，大陸人民也看不到、聽不到，透過跟習近平見面機會直接表達訴求，才是勇敢。對於鄭麗文在南京中山陵發表談話提及「中華民國」，梁文傑表示，鄭麗文昨天在中山陵講出中華民國，以陸委會多年經驗來看，其實都是同樣的橋段，因為中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的地方。梁文傑說，一旦離開中山陵就不能再講，所以歷屆國民黨主席到中山陵，都會用一些隱晦的方式去講中華民國，或是民國幾年。從2005年連戰開始，到後來的吳伯雄、馬英九、洪秀柱與朱立倫，包括現在的鄭麗文都是如此。梁文傑提到，重申中山陵是中共唯一可以讓國民黨去講中華民國的「特別保護區」，歷屆國民黨主席在那邊都會用一些方式去講中華民國，所以也沒什麼大不了，中共不會報導，大陸人民也看不到、聽不到，透過跟習近平見面機會直接表達訴求，才是勇敢。