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美國總統川普（Donald Trump）8日揚言，向伊朗提供軍事武器的國家，其所有輸往美國的商品將立即「課徵50％關稅」。對此，中國外交部發言人毛寧今（9）日回應表示，「中方的立場非常明確，關稅戰沒有贏家」。中國外交部發言人毛寧今日在中國外交部例行記者會上，被問到川普揚言向伊朗供應軍事武器的國家課徵50％關稅時，回應表示「中方的立場非常明確，關稅戰沒有贏家」。另外還有記者提問，中方是否提供擔保，承諾伊朗官員不會在未來的談判中被暗殺？對此，毛寧並未正面回覆，僅指出中方一貫主張盡快停火止戰，透過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東和海灣地區的長治久安。希望各方透過對話談判妥善化解分歧，中方將繼續為緩和局勢平息戰火做出努力。而被問到目前美伊停火協議相關問題，毛寧則說希望各方能夠以達成臨時停火安排為契機，透過政治外交途徑化解爭端，平息戰火。希望相關方面能抓住和平的機會，透過對話協商彌合分歧，推動海灣和中東地區早日恢復和平穩定。