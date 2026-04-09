《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請美國前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行深度對談，當主持人葛來儀（Bonnie Glaser）提到接下來將有川習會登場，詢問蘇利文認為美國總統川普會不會在川習會後發表什麼對台海造成動盪的言論？台灣方面需高度警惕嗎？蘇利文分析北京可能正在盤算，不要讓川普發布正式的公報或文件，這樣中方才有操作言論的空間。
川普上任後，對中政策緊縮，美中關係急速惡化，白宮近日宣布，川普將於5月14日至15日出訪北京，屆時將與中國國家主席習近平舉行高峰會，葛來儀表示過往當拜登和習近平會面時，她參與了外交上的二軌和1.5軌對話，當時中國學者告訴他們的美方對話夥伴，美國應當修訂其宣示立場，表明美國反對台灣獨立，甚至更進一步、支持統一。這回川普對上習近平，劇本會怎麼走？蘇利文表示，川普任何發言都會造成不穩定的衝擊，但表態有很多種方式呈現，可能是受訪時的一句話，也可能是川普社群媒體Truth Social上的一則貼文，而這些媒介本質上也有很大的差異。
「我認為北京對此相當老練，可能正在盤算要如何讓川普不要正式發表公報，而只是出去說點什麼」蘇利文分析，如果川普不是走正式路線，那中方就可以在川普的表態上有了加以放大或重新詮釋的空間。想知道更多美中台三方關係的精彩內容？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。
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「我認為北京對此相當老練，可能正在盤算要如何讓川普不要正式發表公報，而只是出去說點什麼」蘇利文分析，如果川普不是走正式路線，那中方就可以在川普的表態上有了加以放大或重新詮釋的空間。想知道更多美中台三方關係的精彩內容？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。