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葛來儀表示過往當拜登和習近平會面時，她參與了外交上的二軌和1.5軌對話，當時中國學者告訴他們的美方對話夥伴，美國應當修訂其宣示立場，表明美國反對台灣獨立，甚至更進一步、支持統一。

「我認為北京對此相當老練，可能正在盤算要如何讓川普不要正式發表公報，而只是出去說點什麼」蘇利文分析，如果川普不是走正式路線，那中方就可以在川普的表態上有了加以放大或重新詮釋的空間。