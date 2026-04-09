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國民黨北市松信區初選將在19日登場，立法院長韓國瑜今（9）日陪同辦公室主任許原榮車掃。不過許原榮過往曾被爆出酒駕爭議，同選區參選人楊智伃今被問及此事，表示大家對於自己身上的爭議要能夠承擔面對，面對質疑要好好地坦承面對，既然要參選，必須展現獨立作戰跟負擔作戰的決心。許原榮3月29日承認，十多年前擔任助理時，曾因為酒駕違法違規受罰，但當時沒有造成任何意外事故，他也以此為戒，甚至有人要喝酒還會幫忙代駕，絕不再犯。立法院長韓國瑜今陪同許原榮車掃，更大讚他做人圓融、做事非常認真，最棒，要鄉親父老電話民調唯一支持許原榮。媒體今詢問同選區對手楊智伃，許原榮曾有酒駕爭議，是否還適合當市議員？楊智伃說，大家對於自己身上的爭議、過往市要有能夠承擔的決心，因為接下來要面對綠營的挑戰或攻擊，他過去在黨中央擔任發言人時期，也有很多政治攻防。楊智伃說，當大家提出質疑或攻擊時，面對質疑要如何好好地坦承、面對問題，「我覺得也很重要」。既然要參選、作為年輕世代的聲音，必須要展現出獨立作戰和負擔作戰的決心。