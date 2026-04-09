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民進黨立委林楚茵今(9)日在立院質詢時指出，退輔會所屬的欣欣及大南客運這兩家公司在雙北運營的電動公車環景系統使用中國製晶片，恐造成國安疑慮。對此，退輔會主委表示，已要求更換問題產品，並將向承造商「創奕公司」啟動違約求償。退輔會表示，兩家客運公司電動公車(含 AVM 環景系統)均依政府採購法採購，亦為交通部審驗合格揭露的廠牌及車型，且合約規範不得使用中國製產品，AVM 環景系統經財團法人車輛研究測試中心驗測合格之產品，並由交通部要求廠商切結聲明均未使用中國製資訊產品。退輔會指出，近期抽查兩家客運公司部份公車，發現 1 家廠商的確違反合約規範，本案係向交通部審驗合格廠商採購，將由公司依約向廠商求償，並要求限期更換符合規定的設備。退輔會已要求兩家公司向交通部及台北市公運處通報，同時將該廠商列為違約廠商，在不影響運能下，限期完成更換符合規定的設備。本會將持續關注後續處理進度，並積極督促改進措施之落實，俾確保未來公共運輸服務之安全與品質。