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美國總統川普周二宣布與伊朗停火兩周，伊朗雖宣布停火，仍大肆攻擊波斯灣國家，兩國預計於巴基斯坦當地時間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首輪談判。稍早伊朗駐巴基斯坦大使在社群平台宣布代表團將前往巴基斯坦展開談判，但貼文卻在發出後不久悄悄刪文。根據BBC報導，伊朗駐巴基斯坦大使證實，一個伊朗代表團今天正前往巴基斯坦，準備與美國展開談判，以尋求結束戰爭。雙方預計將於週六在伊斯蘭馬巴德會晤美國副總統范斯（JD Vance）。伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）在社群平台 X 上發文表示，談判將「以伊朗提出的10點方案為基礎」。然而，BBC指出，目前對這些要點的具體內容仍存在一些混亂。穆哈丹表示，儘管「以色列政權多次違反停火協議，試圖破壞外交倡議，導致伊朗國內輿論對談判抱持懷疑」，談判仍將如期舉行。不過，穆哈丹稍早的X貼文在平台上似乎悄悄刪除，前一篇發文已是19小時前，也為美伊談判打上了一個大問號。美國方面，這場談判預計由副總統范斯（JD Vance）領軍代表團，成員還包括中東特使威特科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）。