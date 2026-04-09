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范瑋琪參戰《浪姐7》 初舞台表現遭網狂酸

小S力挺范瑋琪 開嗆：酸民管他去X

▲小S（如圖）為好友范瑋琪開嗆酸民，向對方喊話：「不可能全世界的人都不喜歡妳！」（圖／記者吳翊緁攝影）

歌手范瑋琪（范范）近日參加中國音樂實境綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），本季主打「無修音、全程直播」形式，她在初舞台選唱〈如果的事〉，最終以些微差距敗給對手。事後部分網友批評范瑋琪的表現，身為好友的小S，今（9）日出席代言活動時，向范范喊話：「妳只要去care愛妳的人，酸民管他去X！」范瑋琪在《浪姐7》初舞台上演唱成名曲〈如果的事〉，當成績揭曉時，她以些微差距輸給對手，賽後范瑋琪難掩失落情緒，表示：「希望大家記得我愛唱歌！」有部分網友批評范瑋琪的表現，在社群上狠酸「為什麼唱這麼多年可以越唱越難聽」、「很少看到歌手唱自己的歌還唱成這樣」。對此，小S身為范瑋琪的閨密，不僅私下錄影祝福，看到她遭受批評，也暖心安慰說：「不可能全世界的人都不喜歡妳，明明就有一堆人愛妳，我聽妳唱歌就是好聽啊！妳的演唱會也是大爆滿，妳只要去care愛妳的人，酸民管他去X。」范瑋琪先前坦言自己參加節目的初衷，是希望再次向外界證明音樂實力，不希望外界因一次表現失誤就否定多年累積的成績，也強調自己對聲音與演唱風格有充分理解。儘管結果不如預期，但范瑋琪仍希望大家記得她對音樂的熱愛，並強調未來會持續調整與進步。