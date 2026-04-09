詐騙與騷擾訊息總讓人不堪其擾。有些民眾因為工作或個人需求，擔心錯過重要聯繫而不敢隨意開啟「阻擋訊息」功能，為了解決這個痛點，LINE即日起推出防詐新功能「來自非好友用戶的邀請」，能將陌生訊息集中管理，還能讓用戶一眼辨識來源，大幅提升防詐意識。此功能於今日開始批次上線，用戶需將LINE應用程式更新至 26.1（含）以上或最新版本才能體驗。
「來自非好友用戶的邀請」是什麼？
這項新功能會在聊天室列表的最上方新增一個專屬入口。只要是尚未加為好友的對象所傳來的訊息或群組邀請，都會被集中收納到這個專屬列表中，不會再和一般的聊天對話混雜在一起。用戶點擊進入後，即可查看所有陌生訊息，藉此提高警覺並確認對象是否可信。
面對陌生訊息，3大情境輕鬆應對
1.一對一聊天：當收到非好友的個人訊息時，若確認是認識的人可點選「加入好友」，該對話就會移動到一般聊天列表；若察覺對方是詐騙或發送騷擾訊息，則可直接點選「封鎖」，必要時更能選擇「封鎖並檢舉」以保護自己。
2.群組聊天（開啟「用戶自動加入」時）： 被自動拉入陌生群組時，若確認安全可點選「信任群組」，將其移至一般列表；若覺得該群組可疑，則可直接「退出群組」或同時進行「檢舉」。
3.群組聊天（關閉「用戶自動加入」時）： 在尚未正式加入群組前，用戶可依自身意願選擇「接受邀請」加入對話，或是直接「拒絕」邀請，甚至針對不良帳號進行「檢舉」。
不想看到入口怎麼辦？
如果平常不需要「來自非好友用戶的邀請」一直顯示在聊天列表上方， iPhone用戶只需將該入口「向左橫滑」，Android用戶則是「長按」，就能隨時將其隱藏。LINE也補充說明，若用戶本身已經開啟「阻擋訊息」功能，系統依然會完全攔截陌生訊息，先前已收到的陌生邀請會留在該列表中，但不會再收到任何新的陌生訊息。民眾可依據自身需求彈性調整，打造更安全、清爽的聊天環境。
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這項新功能會在聊天室列表的最上方新增一個專屬入口。只要是尚未加為好友的對象所傳來的訊息或群組邀請，都會被集中收納到這個專屬列表中，不會再和一般的聊天對話混雜在一起。用戶點擊進入後，即可查看所有陌生訊息，藉此提高警覺並確認對象是否可信。
面對陌生訊息，3大情境輕鬆應對
1.一對一聊天：當收到非好友的個人訊息時，若確認是認識的人可點選「加入好友」，該對話就會移動到一般聊天列表；若察覺對方是詐騙或發送騷擾訊息，則可直接點選「封鎖」，必要時更能選擇「封鎖並檢舉」以保護自己。
2.群組聊天（開啟「用戶自動加入」時）： 被自動拉入陌生群組時，若確認安全可點選「信任群組」，將其移至一般列表；若覺得該群組可疑，則可直接「退出群組」或同時進行「檢舉」。
3.群組聊天（關閉「用戶自動加入」時）： 在尚未正式加入群組前，用戶可依自身意願選擇「接受邀請」加入對話，或是直接「拒絕」邀請，甚至針對不良帳號進行「檢舉」。
不想看到入口怎麼辦？
如果平常不需要「來自非好友用戶的邀請」一直顯示在聊天列表上方， iPhone用戶只需將該入口「向左橫滑」，Android用戶則是「長按」，就能隨時將其隱藏。LINE也補充說明，若用戶本身已經開啟「阻擋訊息」功能，系統依然會完全攔截陌生訊息，先前已收到的陌生邀請會留在該列表中，但不會再收到任何新的陌生訊息。民眾可依據自身需求彈性調整，打造更安全、清爽的聊天環境。