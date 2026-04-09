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經濟部近期面對國內塑膠袋之亂，頻頻提出因應對策確保國內供應無虞。經濟部長龔明鑫今（9）日關懷全國市場與夜市塑膠袋供應情況，會後他表示，市場面臨情況比較一致，就是供應充足，但是價格有出現漲幅，其中又以內袋漲幅較大，因此經濟部會更留意相關供應。經濟部近期出手確保塑膠袋供應，7日與全國商圈代表參加座談會，今日再與全國市場、夜市代表開會，有逾30家業者出席。他會後受訪表示，經了解市場上並沒有塑膠袋缺貨，但有出現漲價，尤其市場會使用內袋（耐熱袋）漲得更兇，而內袋又沒有辦法用環保袋取代。因此，經濟部這次提出平價專案會優先製造內袋，穩定市場供應。當被問到內袋漲幅是多少，龔明鑫三緘其口，擔心如果透露價格就會導致原本沒有漲那麼多也跟著漲價，僅願意透露比先前了解平均漲3成還要高。新北市公有零售市場聯合發展協會理事長林文貴透露，內袋漲幅至少比過年前貴1倍。對於這次塑膠袋供應上是否有出現上次商圈所發生的「南北差距」？龔明鑫澄清，上次經過釐清發現並非南北供應差距，而是嘉義地區供應商及通路商本身條件與其他地區不同，經濟部進一步了解後就解決，今天的市場、夜市則狀況較一致。經濟部所提出的解決方案當作也包括提供平價原料，讓國內塑膠袋價格穩定。對於應該要怎麼追蹤，龔明鑫解釋，當原料提供給台聚、亞聚後會生產塑膠粒，再提供給全國20家製造商，生產後再提供給供應商跟商圈，屆時大家都可以追蹤價格是否低廉，「假如買到比較貴的，馬上會跟我們反映。」對於台塑將於明天出口塑膠粒，多久可以讓平價塑膠袋出現在市面？龔明鑫說，盡快縮短到可能一個週之內。價格方面，他則不願意多透露，擔心會形成市場定錨效應。